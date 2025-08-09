Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al protagonizar un importante sketch promocional de la segunda temporada de la popular serie de Netflix, Merlina.

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el sorprendente sketch de Merlina?

Hace pocos días Netflix sorprendió a sus usuarios al compartir un divertido sketch promocional de su popular serie Merlina, la cual estrenó su segunda temporada, en el que participaron varias personalidades del mundo digital en Colombia, entre esas Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos.

La serie Merlina presentó un sketch promocional liderado por Emiro Navarro. (Foto Canal RCN).

En el sketch se puede ver cómo lograron mezclar la cultura colombiana con el estilo gótico característico de esta producción para darle vida a cinco personajes de este universo lúgubre lleno de criaturas monstruosas que disfrutaban de una cena mientras discutían cuándo hacer una maratón de Merlina.

En el caso de Emiro Navarro, el joven influenciador dio vida a un joven gótico proveniente de barranquilla, pues en su look un sobrero vueltiao fue el accesorio principal y con el que combinó un maquillaje completamente acorde a la serie

“Bueno, ya. Para la maratón traigan el sancocho, la changua y no se olviden de la alegría y la cocada”, se escucha mencionar a Emiro.

¿Qué otras personalidades colombianas protagonizaron el sketch de Merlina?

Además de Emiro Navarro, cuatro personalidades más del mundo digital se sentaron en la tenebrosa mesa para discutir asuntos relacionados a la maratón de Merlina en Netflix. Entre ellos se encontró a Carmiña Villegas, una empresaria colombiana reconocida por su exquisito conocimiento en etiqueta, protocolo y el arte de la mesa.

Otro de ellos fue la influenciadora paisa Luna Gil, junto a los hermanos Albraith y Stith, populares en redes sociales por visitar diferentes puntos de comida para calificar sus preparaciones.

¿Qué otro proyecto televisivo ha protagonizado Emiro Navarro tras su salida de La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro ha sorprendido con diversas apariciones y proyectos, uno de ellos su participación en una nueva producción televisiva que se encuentra en rodaje.

Emiro Navarro hizo parte del más reciente sketch promocional de Merlina. (Foto Canal RCN).

En esta Emiro Navarro da vida a un joven tendero de la zona que tiene constante interacción con los protagonistas de la producción.