Melissa Gate cambiaría su lugar con Karely para vencer a Karina García en el ring de boxeo

Melissa Gate volvió a causar revuelo en redes una vez más tras referirse a Karina García durante su encuentro con Karely.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Melissa Gate contra Karina García? Así cambiaría su papel con Karely en el boxeo
Melissa Gate sorprende: cambiaría puesto con Karely para pelear contra Karina García. (Foto Canal RCN).

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a generar polémica tras referirse a Karina García durante su reciente encuentro con la influenciadora mexicana Karely Ruiz.

¿Por qué Melissa Gate y Karina García se reunieron?

Aunque las creadoras de contenido Melissa Gate y Karely Ruiz no se conocían, el enfrentamiento de la mexicana con la influenciadora paisa Karina García hizo que esta primera mostrara interés en la segunda.

Melissa Gate consideraría cambiar su lugar con Karely para enfrentar a Karina García
Así se refirió Melissa Gate a cambiar su papel con Karely frente a Karina García. (Foto Canal RCN).

Pues desde que Westcol anunció que Karina y Karely participarían en el Stream Figthers 4, Melissa Gate mostró su deseo de ver a Ruiz ganadora de este enfrentamiento al enviarle todo su apoyo a la influencer mexicana por medio de las redes sociales.

Sin embargo, hace pocos días, Gate sorprendió al realizar un en vivo por medio de TikTok junto Karely Ruiz, mostrando así que sus palabras iban en serio. Durante este encuentro, ambas personalidades del mundo digital se mostraron realizando contenido juntas, pero lo que más llamó la atención fue el momento exacto en el que Melissa se puso sus guantes de boxeo y enseñó sus mejores movimientos.

¿Melissa Gate reemplazará a Karely para enfrentar a Karina García en el ring?

Ahora bien, durante su ultima transmisión en vivo, Melissa Gate fue abordada por una pregunta bastante directa formulada, al parecer, por un internauta. En ella interrogaban a la paisa sobre si creía que de cambiar los papeles con Karely Ruiz en el ring de boxeo podría vencer a Karina García sin ningún problema.

Melissa Gate mencionó la opción de sustituir a Karely en un duelo con Karina García
¿Qué dijo Melissa Gate sobre ocupar el lugar de Karely ante Karina García en el ring? (Foto Canal RCN).

"Meli, si tuvieras la oportunidad de cambiar papeles con Karelys para enfrentarte a Karina, ¿Lo harías?", fue la pregunta realizada, a lo que Melissa respondió sin pensarlo dos veces: "Claro, sobrado".

De esta manera, internautas aseguraron que la rivalidad entre Melissa Gate y Karina García tras La casa de los famosos Colombia segunda temporada continua más viva que nunca, aunque a la influenciadora paisa poco se le ha escuchado referirse a ella de manera directa.

Por lo pronto tanto Karina García como Karely Ruiz continúan concentradas en sus respectivos entrenamientos en el ring de boxeo.

