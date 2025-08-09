Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García quedó en shock tras su aparición en el Times Square: "no lo puede creer"

En las últimas horas, Karina García compartió con sus seguidoras su reacción al recibir esta noticia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García reveló que apareció en el Times Square. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Karina Garcíacausó furor en las redes sociales luego de mostrarse en shock tras recibir importante noticia que la llevó a mostrarse conmocionada por el momento que está viviendo en su carrera.

¿Por qué Karina García causó furor en redes sociales? Esta es la razón

A través de su cuenta oficial de TikTok, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, compartió el momento exacto en el que recibió la noticia de que apareció en, nada más y nada menos, que en el Times Square.

En el video, que rápidamente alcanzó miles de likes en esta plataforma digital, se puede observar la reacción de Karina al revisar su celular y darse cuenta de su revelación en este icónico lugar en una de las ciudades más icónicas del mundo.

“Karina García oficial en el Times Square”, dijo la creadora de contenido con evidente asombro, pues expresa que no puede creer que esto le esté sucediendo.

Y es que, fue tanta la sorpresa y emoción que le produjo la noticia, que de inmediato y aseguró que debería viajar hasta Nueva York para tomarse una fotografía junto a su video en una de estas pantallas gigantes.

Así reaccionó Karina García tras aparición en Times Square. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karina García a su aparición en el Times Square?

La también empresaria que hace poco lanzó su propia marca de ropa deportiva, aprovechó esta ocasión para recordar cuando años atrás vivió en esta ciudad.

Karina García sorprendió con aparición en el Times Square. Foto | Canal RCN.

“Yo viví 6 meses en Nueva York, te lo juro que para mí es algo grande, yo iba a allá a tomarme foticos, es mi ciudad favorita en el mundo, la gente que me conoce lo sabe”, dijo la creadora de contenido con ilusión por lo que está viviendo.

Según lo comentó la antioqueña, en esa época se encontraba en Estados Unidos “ganándose la platica” para poder sostenerse y cumplir con sus obligaciones.

Finalmente, la influencer y modelo paisa no dudó manifestar su agradecimiento con cada una de las personas que la han acompañado desde entonces, y sobre todo a su inmensa comunidad por las muestras de cariño y amor hacia ella.

