Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Signos que recibirán bendiciones tras el eclipse lunar en Piscis, de septiembre, según la astrología

Los eclipses de septiembre 2025 traen suerte, claridad y nuevas oportunidades para algunos signos del zodiaco.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Signos que les irá bien tras eclipse lunar
Descubre qué signos serán bendecidos después del eclipse de luna del 7 de septiembre. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP y Foto: Freepik)

Septiembre de 2025 traerá dos eclipses cargados de energía transformadora. El primero el eclipse lunar en Piscis el pasado 7 de septiembre, que abrirá un portal hacia la intuición y la conexión espiritual.

Artículos relacionados

Luego, el 21 de septiembre ocurrirá el eclipse solar en Virgo, un tránsito que marcará reinicios, organización y nuevas oportunidades en diferentes aspectos de la vida.

¿Cuáles son los signos que reciben bendiciones durante los eclipses de septiembre 2025?

Aunque varios signos enfrentarán retos, la astrología indica que algunos estarán particularmente favorecidos con claridad, prosperidad y un impulso renovado en sus proyectos y relaciones personales.

Tauro, Leo y Libra: ¿Qué les depara el futuro?

Tauro será uno de los más beneficiados. El eclipse solar en Virgo refuerza su energía de tierra, brindando estabilidad y oportunidades en el terreno laboral.

Artículos relacionados

También se prevén reconciliaciones familiares y un clima más armonioso en el hogar. El eclipse lunar, por su parte, potenciará su intuición para tomar decisiones importantes.

Leo también destaca en este tránsito. La energía de los eclipses actuará como un foco sobre su carisma y creatividad, lo que abre camino a reconocimientos profesionales y vínculos sentimentales más sólidos.

Además, la claridad interior que recibe lo impulsa a tomar decisiones firmes que marcarán una nueva etapa en su desarrollo personal.

Signos con más suerte y bendiciones tras el eclipse lunar del 7 de septiembre
Estos signos recibirán buenas noticias tras el eclipse lunar de septiembre 7. (Foto: Freepik)

Libra por su parte, encuentra un aire de renovación en sus relaciones. La energía pisciana facilita la sanación emocional y la construcción de lazos más auténticos.

También se vislumbran alianzas laborales provechosas y un estado de mayor paz interior que le permitirá equilibrar cargas del pasado.

Artículos relacionados

Escorpio y Capricornio bajo la energía de los eclipses lunar y solar

Escorpio, signo de transformación, experimentará un impulso espiritual con el eclipse lunar en Piscis. Este tránsito despertará su intuición y permitirá avances en proyectos que parecían detenidos.

Además, contará con una fortaleza interna renovada que lo ayudará a afrontar cambios de manera constructiva.

Finalmente, Capricornio recibirá una inyección de disciplina y reconocimiento. El eclipse solar en Virgo potenciará su constancia, favoreciendo ascensos y la consolidación de metas profesionales.

A nivel personal, las relaciones importantes se fortalecen y se proyectan con estabilidad. La claridad mental que otorga Piscis ayudará a confiar más en sus percepciones y en el rumbo de sus decisiones.

Signos con más suerte y bendiciones tras el eclipse lunar del 7 de septiembre
El eclipse lunar trae fortuna: signos favorecidos el 7 de septiembre. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Uñas de colores en tendencia 2025 Belleza

Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure de los 90’s regresa en 2025 con tonos vibrantes y 'nail art' inspirado en culturas globales.

Las enfermedades que padeció Giorgio Armani Salud

Giorgio Armani: las complicaciones de salud que enfrentó el genio de la moda italiana

El legado de Giorgio Armani quedó marcado por su talento, pero también por las enfermedades que enfrentó.

Belleza

Inmersión en hielo: técnica de bienestar con efectos en salud física y emocional, ¿cuáles son?

La inmersión en hielo ofrece beneficios físicos y emocionales, aunque también conlleva riesgos a tener en cuenta.

Lo más superlike

Goyo Goyo

Goyo rompió el silencio y contó cómo ha vivido su proyecto como solista

Con Pantera, Goyo inicia su camino como solista, un autorretrato musical que une sus raíces, el folclor del Pacífico y su activismo social.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda