Signos que recibirán bendiciones tras el eclipse lunar en Piscis, de septiembre, según la astrología

Septiembre de 2025 traerá dos eclipses cargados de energía transformadora. El primero el eclipse lunar en Piscis el pasado 7 de septiembre, que abrirá un portal hacia la intuición y la conexión espiritual.

Luego, el 21 de septiembre ocurrirá el eclipse solar en Virgo, un tránsito que marcará reinicios, organización y nuevas oportunidades en diferentes aspectos de la vida.

¿Cuáles son los signos que reciben bendiciones durante los eclipses de septiembre 2025?

Aunque varios signos enfrentarán retos, la astrología indica que algunos estarán particularmente favorecidos con claridad, prosperidad y un impulso renovado en sus proyectos y relaciones personales.

Tauro, Leo y Libra: ¿Qué les depara el futuro?

Tauro será uno de los más beneficiados. El eclipse solar en Virgo refuerza su energía de tierra, brindando estabilidad y oportunidades en el terreno laboral.

También se prevén reconciliaciones familiares y un clima más armonioso en el hogar. El eclipse lunar, por su parte, potenciará su intuición para tomar decisiones importantes.

Leo también destaca en este tránsito. La energía de los eclipses actuará como un foco sobre su carisma y creatividad, lo que abre camino a reconocimientos profesionales y vínculos sentimentales más sólidos.

Además, la claridad interior que recibe lo impulsa a tomar decisiones firmes que marcarán una nueva etapa en su desarrollo personal.

Estos signos recibirán buenas noticias tras el eclipse lunar de septiembre 7. (Foto: Freepik)

Libra por su parte, encuentra un aire de renovación en sus relaciones. La energía pisciana facilita la sanación emocional y la construcción de lazos más auténticos.

También se vislumbran alianzas laborales provechosas y un estado de mayor paz interior que le permitirá equilibrar cargas del pasado.

Escorpio y Capricornio bajo la energía de los eclipses lunar y solar

Escorpio, signo de transformación, experimentará un impulso espiritual con el eclipse lunar en Piscis. Este tránsito despertará su intuición y permitirá avances en proyectos que parecían detenidos.

Además, contará con una fortaleza interna renovada que lo ayudará a afrontar cambios de manera constructiva.

Finalmente, Capricornio recibirá una inyección de disciplina y reconocimiento. El eclipse solar en Virgo potenciará su constancia, favoreciendo ascensos y la consolidación de metas profesionales.

A nivel personal, las relaciones importantes se fortalecen y se proyectan con estabilidad. La claridad mental que otorga Piscis ayudará a confiar más en sus percepciones y en el rumbo de sus decisiones.