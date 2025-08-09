Kate Middleton inspira con su rubio miel: ¿cómo alcanzar el tono de tintura que marca tendencia?

Kate Middleton hace unos días volvió a captar la atención al mostrarse con un nuevo color de cabello: el rubio miel.

Desde enero de 2025, tras finalizar su tratamiento oncológico, la princesa comenzó un regreso progresivo a la agenda real.

Como siempre, su estilo, elegancia y porte destacan en cada aparición pública, acaparando titulares en medios de comunicación de todo el mundo.

¿Cómo lograr el tinte rubio miel de Kate Middleton?

Pero, más allá del cambio de look, este tono se ha convertido en una de las apuestas más deseadas para quienes buscan iluminar su rostro sin perder naturalidad.

La elección de la princesa de Gales llega en un momento en el que la transición de cambio de estación y marca la oportunidad perfecta para cerrar ciclos.

Guía práctica para alcanzar el rubio miel al estilo Kate Middleton. (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

El rubio miel es un tono intermedio que combina matices cálidos y dorados con reflejos más claros.

Esto lo convierte en un color versátil, capaz de adaptarse tanto a bases castañas como a rubias.

En el caso de Middleton, el resultado se aprecia en mechones sutilmente iluminados que suavizan sus facciones. Para conseguir un acabado similar, los expertos recomiendan optar por la técnica del balayage o los reflejos babylights, que permiten un crecimiento más natural y requieren menos retoque constante.

Rubio miel de Kate Middleton: consejos para lograrlo en tu cabello. (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

El rubio miel de Kate Middleton vuelve con fuerza en 2025

El interés por este tono no es nuevo, pero las imágenes recientes de la princesa lo han posicionado nuevamente en el centro de la conversación. Para lograrlo en casa o en salón, lo primero es definir la base natural del cabello.

Si se tiene un tono avellana o castaño medio, como el que solía llevar Kate, se puede aplicar un tinte con matices dorados y miel para aportar luminosidad.

Quienes parten de un cabello más oscuro deben aclarar algunos niveles antes de aplicar el color, preferiblemente con la ayuda de un profesional.

El mantenimiento del rubio miel también es fundamental. Los estilistas recomiendan usar champús matizantes que neutralicen tonos anaranjados, así como mascarillas nutritivas para conservar el brillo. Además, proteger el cabello del calor de planchas y secadores ayuda a prolongar la intensidad del color.