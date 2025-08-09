Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Brand, Miss Cesar, compartió su reacción tras ganar prueba en Miss Universe Colombia

Marcela Brand, Miss Cesar fue la ganadora de la prueba anterior en Miss Universe Colombia, el reality y así reaccionó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marcela Brand
¿Cómo reaccionó Marcela Brand tras ganar reto en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

El pasado 7 de septiembre, se llevó a cabo el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, una producción de Canal RCN donde todas las participantes han demostrado su creatividad, belleza y talento durante las diferentes pruebas.

Además, durante el capítulo 4 del certamen de belleza, las candidatas se enfrentaron a una prueba fotográfica acuática en la que demostraron su talento, pero la que más destacó fue Marcela Brand, Miss Cesar.

Artículos relacionados

Así reaccionó Marcela Brand tras su triunfo en Miss Universe Colombia, el reality

Recordemos que en la prueba pasada que se llevó a cabo en el reality, las modelos cautivaron al jurado durante la competencia y allí calificaron el trabajo realizado por las representantes durante su prueba fotográfica bajo el agua.

Marcela Brand
Así reaccionó Marcela Brand tras su reciente triunfo. Foto: Canal RCN

A raíz de la deliberación del jurado, tomaron la decisión en que la modelo que más se destacó en el concurso fue Marcela Brand, Miss Cesar, quien demostró tener un importante desempeño durante la prueba.

Artículos relacionados

Por esta razón, Marcela Brand, compartió su emotiva reacción a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 9 mil seguidores, expresando con emotividad las siguientes palabras:

“Cuando caminas con confianza, no hay traje de baño ni escenario que pese porque el verdadero brillo siempre viene adentro. Gracias a quienes me acompañan en cada paso, ustedes son mi motor”, añadió la candidata.

¿Quiénes son los integrantes de jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

Es clave mencionar que el programa cuenta con la conducción de la reconocida presentadora Claudia Bahamón, quien ha acompañado el avance de las candidatas durante la competencia.

Así también, los internautas se han sorprendido por la especial calificación que ha llevado a cabo el jurado, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Jurado de Miss Universe Colombia, el reality
¿Quiénes conformar el jurado de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

También es importante mencionar que anteriormente eran 29 candidatas. Sin embargo, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tomó la decisión de abandonar la competencia por temas personales, pues manifestó públicamente que no se sentía cómoda al no contar con la experiencia suficiente.

Entre tanto, las candidatas siguen bajo la mirada crítica del jurado, quienes seguirán evaluando con detalles su desempeño durante la competencia para conocer próximamente el nombre de la futura representante en Miss Universe, en Tailandia, el próximo 21 de Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falcao revive su camino al éxito y se despide de Millonarios Falcao

Falcao despertó ilusión entre los hinchas de Millonarios "extraño jugar en El Campín"

Con un mensaje lleno de nostalgia, Falcao recordó a Millonarios y dejó abierta la ilusión de un posible regreso al equipo azul.

Juan Pablo Barragán

Juan Pablo Barragán reveló qué ha cambiado en su vida después de MasterChef Celebrity

Juan Pablo Barragán reveló durante su entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ su paso en MasterChef y sus proyectos actuales.

Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental. Talento internacional

Isabella Ladera dio detalles sobre su supuesto romance con Hugo García

Isabella Ladera habló en vivo sobre su vínculo con Hugo García, aclarando rumores y respondiendo a críticas sobre su vida personal.

Lo más superlike

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality? IA da su veredicto

Tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality, la IA analizó si el público hubiese votado o no por Amazonas.

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda