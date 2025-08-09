Marcela Brand, Miss Cesar, compartió su reacción tras ganar prueba en Miss Universe Colombia

El pasado 7 de septiembre, se llevó a cabo el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, una producción de Canal RCN donde todas las participantes han demostrado su creatividad, belleza y talento durante las diferentes pruebas.

Además, durante el capítulo 4 del certamen de belleza, las candidatas se enfrentaron a una prueba fotográfica acuática en la que demostraron su talento, pero la que más destacó fue Marcela Brand, Miss Cesar.

Así reaccionó Marcela Brand tras su triunfo en Miss Universe Colombia, el reality

Recordemos que en la prueba pasada que se llevó a cabo en el reality, las modelos cautivaron al jurado durante la competencia y allí calificaron el trabajo realizado por las representantes durante su prueba fotográfica bajo el agua.

Así reaccionó Marcela Brand tras su reciente triunfo. Foto: Canal RCN

A raíz de la deliberación del jurado, tomaron la decisión en que la modelo que más se destacó en el concurso fue Marcela Brand, Miss Cesar, quien demostró tener un importante desempeño durante la prueba.

Por esta razón, Marcela Brand, compartió su emotiva reacción a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 9 mil seguidores, expresando con emotividad las siguientes palabras:

“Cuando caminas con confianza, no hay traje de baño ni escenario que pese porque el verdadero brillo siempre viene adentro. Gracias a quienes me acompañan en cada paso, ustedes son mi motor”, añadió la candidata.

¿Quiénes son los integrantes de jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

Es clave mencionar que el programa cuenta con la conducción de la reconocida presentadora Claudia Bahamón, quien ha acompañado el avance de las candidatas durante la competencia.

Así también, los internautas se han sorprendido por la especial calificación que ha llevado a cabo el jurado, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

¿Quiénes conformar el jurado de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

También es importante mencionar que anteriormente eran 29 candidatas. Sin embargo, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tomó la decisión de abandonar la competencia por temas personales, pues manifestó públicamente que no se sentía cómoda al no contar con la experiencia suficiente.

Entre tanto, las candidatas siguen bajo la mirada crítica del jurado, quienes seguirán evaluando con detalles su desempeño durante la competencia para conocer próximamente el nombre de la futura representante en Miss Universe, en Tailandia, el próximo 21 de Colombia.