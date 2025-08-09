Muere Rick Davies, fundador de Supertramp, a los 81 años

Rick Davies, teclista, cantante y cofundador de la legendaria banda británica Supertramp, falleció a los 81 años en su casa de Long Island (Nueva York).

La noticia fue confirmada por el propio grupo, que destacó su legado como una de las voces y compositores más influyentes del rock de los setenta y ochenta.

Davies fue el creador de himnos como Goodbye Stranger, Bloody Well Right y Crime of the Century.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rick Davies?

Según el comunicado de Supertramp, Rick Davies falleció “tras una larga enfermedad”.

En 2015 le fue diagnosticado un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que lo obligó a suspender giras y reducir su actividad musical.

Aunque en un primer momento logró sobreponerse y volvió a presentarse en pequeños clubes locales, los problemas de salud lo acompañaron en la última década.

Finalmente, a sus 81 años, la enfermedad apagó la vida de uno de los músicos más discretos pero influyentes de su generación.

Rick Davies fue diagnosticado un mieloma múltiple en 2015. (Foto Francois Guillot / AFP)

¿Quién era Rick Davies?

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Rick Davies se interesó por la música desde joven. Primero se inició en la batería, pero pronto encontró en el piano el instrumento perfecto para expresarse, inspirado por figuras como Ray Charles y el rhythm & blues.

En 1969, colocó un anuncio en busca de músicos para formar una nueva banda. A esa convocatoria respondió Roger Hodgson, con quien daría vida a Supertramp. Con el apoyo económico de un mecenas, Stanley August Miesegaes, el grupo grabó sus primeros discos hasta lograr consolidarse con Crime of the Century (1974), el álbum que marcó un antes y un después en su carrera.

Rick Davies y Roger Hodgson fundaron la banda "Supertramp" juntos. (Foto Eric Feferberg / AFP)

Supertramp alcanzó su pico de popularidad con Breakfast in America (1979), que vendió más de 30 millones de copias y se convirtió en un clásico del rock mundial. Aunque Hodgson firmaba los temas más melódicos como The Logical Song o Dreamer, Davies aportaba canciones de gran fuerza, con un estilo directo que se convirtió en parte esencial del sonido de la banda.

A pesar de las tensiones internas y de la salida de Hodgson en 1983, Davies mantuvo vivo el nombre de Supertramp durante décadas, defendiendo un repertorio que aún hoy sigue sonando en emisoras y conciertos de rock clásico.

Incluso en los años recientes, cuando sus problemas de salud limitaron sus giras, continuó tocando con formaciones más pequeñas y disfrutando de su pasión por el blues y el jazz.

Rick Davies será recordado como la “antiestrella del rock”: un músico que, sin grandes excesos mediáticos, construyó una carrera sólida y atemporal.