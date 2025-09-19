Kali Uchis revela que retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo de restos en su carro

En las últimas semanas se reveló que la policía de Los Ángeles habría encontrado los restos human0s de una adolescente de 15 años, identificada como Celeste Rivas, dentro del carro del artista D4vd.

Tras la noticia, la cantante colombiana anunció que retirará su colaboración con el cantante.

¿Qué dijo Kali Uchis sobre su colaboración con D4vd, artista investigado por hallazgo de restos en su carro?

El impacto del caso de D4vd continúa generando titulares con cada nuevo hallazgo y relación que surge alrededor de la investigación.

Una de las artistas que se ha pronunciado sobre el tema es Kali Uchis, quien confirmó que está en proceso de retirar su canción “Crashing”, colaboración que había hecho junto al joven.

Kali Uchis confirmó que está en proceso de retirar su canción “Crashing” junto a D4vd. (Foto Michael loccisano / AFP)

Después de que un usuario comentara en redes que “su amigo D4vd era un asesin0”, la cantante respondió y dejó en claro su postura frente al caso.

Kali Uchis explicó que el artista de 20 años no es su amigo, sino alguien con quien únicamente grabó un tema musical, el cual ya está en proceso de ser retirado.

“No mi amigo. Hice una canción con él la cual está en proceso de ser retirada debido a las perturbadoras noticias de hoy”, escribió la cantante.

Además, contestó a otro comentario que la defendía, en el que un usuario preguntaba cómo podía ella haber sabido de la situación antes de que fuera noticia.

La artista aseguró que todo estaba bien y agregó que este tipo de señalamientos reflejan cómo muchas veces las mujeres terminan siendo culpadas por los actos de los hombres.

“Está todo bien bb. Gente como ella es la razón por la que siempre se culpa a las mujeres por las cosas que hacen los hombres, jajaja. Supongo que es la misoginia internalizada de este mundo”, finalizó la artista.

Con estas declaraciones, Uchis confirma que ha iniciado el proceso para que la canción deje de estar disponible, marcando un distanciamiento público de D4vd.

¿Por qué está siendo investigado el artista D4vd?

El artista en cuestión es D4vd, un cantante emergente de pop, R&B y alternativo, que ahora se encuentra en medio de una fuerte polémica por el caso de Celeste Rivas.

El 8 de septiembre, la policía descubrió restos human0s en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre del intérprete.

El hallazgo ocurrió después de que vecinos reportaran un olor fuerte proveniente de un carro aparentemente abandonado. Al inspeccionarlo, los agentes hallaron un cuerp0 envuelto en bolsas plásticas en avanzado estado de deterioro.

Un portavoz del artista aseguró que D4vd fue informado de lo sucedido y que está colaborando con las autoridades.

Posteriormente, se confirmó que los restos pertenecían a Celeste Rivas, una menor desaparecida desde 2024. Hasta el momento no se ha esclarecido la causa de su muerte.

D4vd se encuentra colaborando con las autoridades del caso de Celeste Rivas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

De acuerdo con una investigación publicada por TMZ, la adolescente y el músico compartían un tatuaje similar: la palabra “Shhh” grabada en el dedo.

Aunque aún no existe un sospechoso principal, las autoridades continúan indagando para esclarecer los hechos. En paralelo, también fue inspeccionada una vivienda en Los Ángeles, cercana al lugar donde apareció el vehículo. Según los reportes, allí residía el cantante. Imágenes del interior coinciden con material difundido por la policía, y se confirmó que la propiedad estaba arrendada a nombre del mánager de D4vd.

¿Quién es Celeste Rivas, la niña desaparecida de Estados Unidos?

Celeste Rivas tenía 15 años y fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, al sur de Los Ángeles, en 2024.

De acuerdo con los reportes y afiches de búsqueda, fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, cuando tenía 13 años.

El medio estadounidense TMZ habló con la madre de la víctima, quien confirmó que su hija mantenía una relación con un hombre identificado como “David”.