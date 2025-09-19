Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Yana Karpova antes de sus procedimientos estéticos: ¿irreconocible?

En las últimas horas, Yana Karpova sorprendió al compartir fotografías de cuando tenía solo 15 años.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yana Karpova.
Yana Karpova presumió fotos de cuando era adolescente. Foto | Canal RCN.

Yana Karpova, una de las figuras que ha ido ganando reconocimiento en el panorama digital, recientemente sorprendió al mostrar encantadoras fotografías de cuando era tan solo una adolescente.

¿Cómo lucía Yana Karpova antes de someterse a procedimientos estéticos?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven acumula miles de seguidores, llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder sin ningún tipo de filtro, las curiosidades de los internautas.

Uno de los usuarios que participó de la actividad, se mostró interesado en ver cómo lucía Karpova años atrás antes de llegar a Colombia y ganar reconocimiento, “Foto de ti adolescente”, escribió.

Ante la petición de esta persona, Yana no dudó en mostrar no una, sino varias imágenes en donde se le puede apreciar en diferentes situaciones y lugares, “Aquí tengo 15 años”, señaló la influencer.

En las instantáneas, además de quedar en evidencia la belleza de la rusa, se observa cómo era su aspecto completamente natural y antes de someterse a procedimientos estéticos.

Yana Karpova.
Así lucía Yana Karpova antes de los retoques estéticos. Foto | Canal RCN.

¿Qué procedimiento estético se hizo Yana Karpova recientemente?

A raíz de la reciente publicación de Yana sobre cómo se veía cuando tenía 15 años, cabe señalar que, en las últimas semanas ella misma compartió detalles del procedimiento estético que se hizo para lucir una figura mucho más definida.

“Estoy muy contenta con este cuerpo divino que tengo, me siento muy feliz y me estoy cuidando mucho”, expresó Yana en su momento.

De acuerdo con su post, se hizo una lipoescultura, una c1rugía que elimina el exceso de grasa localizada para remodelar el contorno corporal, especialmente en áreas como el abdomen, los muslos y las caderas.

Yana Karpova.
Yana Karpova reveló fotografías de años atrás. Foto | Canal RCN.

En este mismo espacio, la también cantante también reveló algunas fotografías en las que mostró a sus padres, quienes planean visitar próximamente Colombia, además, compartió imágenes con su único hermano.

Por ahora, Yana continúa disfrutando de su noviazgo con Marlon Solórzano,exparticipante de La casa de los famosos Colombia con quien quiso darse una nueva oportunidad en el amor tras finalizar su relación con Cris Valencia.

