Nataly Umaña confesó que engañó a Alejandro Estrada con Melfi a propósito | VIDEO

Nataly Umaña sacó a la luz la razón por la que engañó a su exesposo, Alejandro Estrada, y no se guardó nada.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nataly Umaña, Alejando Estrada
Nataly Umaña confesó que engañó a Alejandro Estrada con Melfi a propósito | Foto del Canal RCN.

Hace un poco más de un año, se dio la polémica separación entre la actriz Nataly Umaña y el actor Alejandro Estrada. La pareja terminó en pleno reality de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo Nataly Umaña se separó de Alejandro Estrada?

El detonante de la ruptura amorosa se dio porque Nataly le fue infiel a Alejandro con el panameño Miguel Melfi, ya que la actriz se besó en reiteradas ocasiones con el modelo. Todo quedó en la señal 24/7 del Canal RCN.

Entonces, Estrada fue hasta La casa de los famosos Colombia y le entregó el anillo de matrimonio a la actriz, con quien llevaba más de 10 años de relación.

Nataly Umaña, Alejandro Estrada
Nataly Umaña rompió el silencio de todo lo que hizo para superar a Alejandro Estrada | Foto del Canal RCN.

Pasó el tiempo y Nataly Umaña abrió su corazón. En la propuesta de conversación que lleva el nombre de 'Inexpertas', la exparticipante de la primera temporada del formato de convivencia se refirió a la infidelidad y dio más detalles.

¿Qué confesó Nataly Umaña sobre su engaño a Alejandro Estrada?

En primera medida, la artista expresó que recibió mensajes en los que no la cuestionaban por haber sido infiel, sino por haberlo hecho en la televisión, a la vez que recordó que la tildaron de "cínica" y "descarada".

Luego de esto, asombró porque Nataly Umaña confesó que le fue infiel a su exesposo a propósito.

"Obviamente, yo no estoy diciendo que estuvo bien lo que pasó adentro. De una u otra manera fue mi escape de decir, porque obviamente yo sabía que había mil cámaras, o sea, si lo hice fue a propósito. Muy mal, pero yo ya venía de una relación demasiado desgastada donde lo habíamos hablado muchas veces de dejarnos, de terminar", sentenció Umaña.

Pese a que Nataly ya había charlado con Alejandro, la actriz indicó que ninguno tenía la valentía de terminar la relación debido a que formaron una codependencia.

Adicionalmente, recalcó que muchas veces el amor no basta, sino que las emociones y lo que el cerebro indica significa una alerta para saber alejarse y tomar decisiones.

