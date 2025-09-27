Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón dejará Colombia y sorprende con contrato internacional, ¿para dónde se irá?

Yina Calderón hizo su presentación oficial de talla internacional, próximamente abandonará Colombia. Esto se sabe.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón dejará Colombia y sorprende con contrato internacional | Foto del Canal RCN.

Desde hace días, Yina Calderón ha venido contando que va a participar en otro reality de convivencia. Es decir, volverá a ser parte de un formato parecido al de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿En qué reality de convivencia participará Yina Calderón?

Todavía no se conoce cuál es el reality en donde participará Yina Calderón, pero cada vez se hacen más reales sus palabras.

Por ejemplo, la empresaria de fajas comunicó que llegará a la propuesta de convivencia días después de enfrentarse contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters.

Asimismo, recalcó que su aspiración no es la de ganar, sino que quiere ser una "villana internacional", pues se cansó de discutir con las mismas personas en Colombia, lo que quiere decir que se va del país.

Yina Calderón
Yina Calderón quiere ser villana internacional | Foto del Canal RCN.

Eran diferentes las especulaciones sobre para dónde se irá Yina Calderón, así que se reveló un nuevo dato y tiene que ver con el país a donde arribará la polémica influenciadora.

¿Para dónde se irá Yina Calderón fuera de Colombia?

A través de una historia en su perfil de Instagram, Yina Calderón firmó el contrato para el nuevo reality del que hará parte. En el video se puede observar el momento en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 consignó su firma y puso huella.

Asimismo, hizo su presentación oficial porque próximamente llegará a nada más y nada menos que República Dominicana.

Yina Calderón
Yina Calderón llegará a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Sí, la emprendedora dio a conocer que se irá para el país del Caribe. Yina Calderón agregó en la historia la bandera de dicho territorio y, además, escribió un mensaje para sus seguidores nacionales e internacionales.

"Contrato firmado. Mucho gusto República Dominica, soy Yina la Sayayina", consignó la empresaria de fajas.

 

En conclusión, Calderón volverá a los realities. Este sería el tercero de este tipo para la colombiana, quien participó en Protagonistas de Novela y La casa de los famosos Colombia 2025.

La creadora de contenido aseguró que dará mucho para hablar en República Dominicana e incluso otra colombiana irá con ella.

