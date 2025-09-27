Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Sucre intentó rendirse en Miss Universe Colombia, “me siento frustrada”

Miss Sucre en Miss Universe Colombia reveló su miedo a las alturas y su frustración en plena prueba.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Ariana Alfaro, representante de Sucre, protagonizó un episodio cargado de tensión
Miss Sucre intentó rendirse en Miss Universe Colombia. Foto Canal RCN

El proyecto de Miss Universe Colombia se encuentra en sus últimas etapas y cada reto pone a prueba no solo la belleza de las candidatas, sino también su seguridad, carácter y capacidad de enfrentar la presión.

En una de las más recientes jornadas, Ariana Alfaro, representante de Sucre, protagonizó un episodio cargado de tensión cuando reconoció públicamente su miedo y la frustración que sintió durante la prueba de discursos en la pasarela inclinada.

¿Qué ocurrió con Miss Sucre durante la prueba de discursos en Miss Universe Colombia?

La dinámica consistía en que las participantes subieran por una plataforma en espiral mientras respondían por qué debían ser la próxima Miss Universe Colombia. El reto buscaba evaluar la elocuencia, el control escénico y la autenticidad de cada candidata.

Ariana Alfaro admitió que tenía pánico a las alturas
Miss Sucre en Miss Universe Colombia reveló su miedo a las alturas. Imagen de Canal RCN

En el caso de Miss Sucre, la dificultad apareció desde el inicio. Aunque comenzó hablando de las oportunidades como pilares de su propuesta social, el ascenso por la pasarela generó un evidente nerviosismo. Su voz empezó a quebrarse y el discurso se detuvo en varias ocasiones, lo que llamó la atención del jurado.

Visiblemente afectada, Ariana admitió que tenía pánico a las alturas y que la situación le estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Fue entonces cuando expresó entre lágrimas: “me siento frustrada”.

¿Cómo reaccionaron los jurados ante la frustración de Miss Sucre en Miss Universe Colombia?

El jurado observó con atención lo que ocurría sobre el escenario. Andrea Tovar, exreina y miembro del panel, intervino para animarla a no detenerse. Le sugirió que respirara y que continuara con calma, recordándole que en el concurso también se valora la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

El concurso Miss Universe Colombia se encuentra en sus últimas etapas
Miss Sucre intentó rendirse en Miss Universe Colombia. Imagen de Canal RCN

La candidata aceptó el consejo y retomó su discurso. Aunque logró finalizar el recorrido, quedó claro que los nervios dominaron gran parte de su intervención. Los jurados reconocieron su esfuerzo y valentía, pero también señalaron que debía trabajar en su seguridad y en la forma de transmitir confianza al público.

El episodio recordó que Miss Universe Colombia no solo mide preparación estética, sino también la capacidad de enfrentar adversidades en público. La reacción de Miss Sucre evidenció que, incluso en medio de la presión, es posible continuar y cerrar una presentación, aunque no sea en condiciones ideales.

