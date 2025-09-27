Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hernán Zajar y Valerie Domínguez lloraron tras confesión de Miss Bogotá en Miss Universe Colombia

Miss Bogotá en Miss Universe Colombia conmovió con su testimonio y generó lágrimas en jurados y asistentes.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Miss Bogotá en Miss Universe Colombia conmovió con su testimonio
Mariana Morales, representante de Bogotá. Foto Canal RCN

El escenario de Miss Universe Colombia fue testigo de un momento que trascendió el brillo y la competencia. Durante uno de los retos previos a la coronación, Mariana Morales, representante de Bogotá y primera mujer trans en participar en el certamen, abrió su corazón frente al jurado y las demás candidatas.

Su discurso, cargado de sinceridad, no solo emocionó al público, sino que también provocó lágrimas en los jurados Hernán Zajar y Valerie Domínguez.

¿Qué reveló Mariana Morales, Miss Bogotá, en Miss Universe Colombia?

La prueba consistía en elaborar un discurso dividido en tres partes mientras las candidatas ascendían por la pasarela. El objetivo era explicar por qué cada una merecía convertirse en la próxima Miss Universe Colombia.

Artículos relacionados

Andrea Tovar y Mariana Morales en Miss Universe Colombia
Miss Bogotá en Miss Universe Colombia. Imagen de Canal RCN

Cuando le llegó el turno, Mariana Morales habló con voz entrecortada sobre el verdadero significado de la belleza. Afirmó que no se limita al aspecto físico, sino que también refleja la capacidad de reconocerse y comprender al otro.

La candidata reconoció que en más de una ocasión se sintió vulnerable y temerosa por la reacción del país frente a su participación. Sin embargo, expresó sentirse victoriosa al estar en igualdad de condiciones con las demás concursantes y al abrir un camino para nuevas generaciones.

¿Cómo reaccionaron Hernán Zajar y Valerie Domínguez tras las palabras de Miss Bogotá?

Tanto el diseñador Hernán Zajar como la actriz y exreina Valerie Domínguez no pudieron ocultar su emoción y se conmovieron hasta las lágrimas.

Mariana Morales en Miss Universe Colombia
Mariana Morales habló con voz entrecortada sobre el verdadero significado de la belleza. Imagen de Canal RCN

Ambos destacaron la valentía de Mariana Morales, quien no solo compite por una corona, sino que también representa un avance en materia de inclusión dentro de los certámenes de belleza en Colombia.

Artículos relacionados

La presencia de Mariana Morales en Miss Universe Colombia ya había generado expectativa, pues es la primera vez que una mujer trans compite en este certamen en el país.

Su participación se transformó en un símbolo de apertura y diversidad en una plataforma tradicionalmente enfocada en parámetros clásicos de belleza.

La presencia de Mariana Morales en Miss Universe Colombia ya había generado expectativa
¿Qué reveló Mariana Morales, Miss Bogotá, en Miss Universe Colombia? Imagen de Canal RCN
