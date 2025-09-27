Miss Casanare sorprende con su discurso: “me meteré en un curso a ver si mejoro”

Durante uno de los capítulos previos a la gran final de Miss Universe Colombia, las candidatas se enfrentaron a un reto que exigía más que pasarela y sonrisa.

La prueba consistía en pronunciar un discurso en el que cada una debía explicar por qué merecía convertirse en la próxima representante del país ante el certamen internacional.

¿Qué dijo Miss Casanare en su intervención en Miss Universe Colombia?

El discurso de Dayana estuvo centrado en el poder de la mujer y en la importancia de la resiliencia femenina. La representante de Casanare utilizó un tono solemne, que en algunos momentos sonó más parecido a un discurso político que a una presentación de concurso de belleza.

Aunque sus ideas fueron bien recibidas, la candidata confesó abiertamente que los nervios la invadieron durante el ejercicio. Reconoció que no se sintió completamente cómoda y que su estilo podría perfeccionarse.

El discurso de Dayana Angulo estuvo centrado en el poder de la mujer. Imagen de Canal RCN

Por eso, con naturalidad y sin ocultar sus emociones, comentó que estaría dispuesta a tomar un curso para mejorar su forma de expresarse en público; de hecho, lo mencionó entre risas.

¿Cómo reaccionó el jurado al discurso de Miss Casanare en Miss Universe Colombia?

Los jurados escucharon con atención y resaltaron tanto las fortalezas como los aspectos por mejorar en su intervención. Entre los comentarios, destacaron que debía evitar proyectar un tono excesivamente rígido y buscar una comunicación más natural, que conectara de manera directa con la audiencia.

Andrea Tovar, exreina y miembro del jurado, señaló que el discurso de Dayana podría estar perfectamente en un recital poético, algo agradable para ciertos contextos, pero que dentro del concurso debía adaptarse a un estilo más cercano y fluido.

Miss Casanare sorprende con su discurso en Miss Universe Colombia 2025. Imagen Canal RCN

Las observaciones fueron recibidas con humildad por Miss Casanare, quien agradeció las recomendaciones y reafirmó su disposición a aprender y crecer durante el proceso.

El episodio demostró que, más allá de la competencia y las coronas, lo que permanece en la memoria del público son los gestos de autenticidad. Y Miss Casanare, con un discurso lleno de nervios, pero también de honestidad, logró precisamente eso.