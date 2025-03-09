Hernán Zajar, jurado de Miss Universe Colombia, reveló lo que realmente busca en las candidatas

Hernán Zajar se ha posicionado como uno de los diseñadores más destacados del país gracias a su amplia trayectoria profesional en la que le ha demostrado a su público su gran habilidad en el campo de la moda.

Además, el diseñador se ha convertido en tendencia en los últimos días a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte de uno de los integrantes del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, una producción de Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

¿Qué consejos comparte Hernán Zajar para las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality?

Recordemos que el pasado 30 de agosto empezó Miss Universe Colombia, el reality, una producción que ha demostrado todo el porte, elegancia y belleza de todas las candidatas que han representado con orgullo a sus regiones.

¿Qué consejos tiene Hernán Zajar al ser jurado de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

Además, Hernán Zajar compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, algunos consejos acerca de su percepción al ser jurado y de las candidatas, en especial, sobre el desempeño que deben demostrar para obtener la corona y expresó las siguientes palabras:

“Ser jurado no es solo evaluar, es vivir moda desde otro lugar: escuchar y reconocer el talento. Me preocupé por estar bien vestido, me asesoré y descubrí que el verdadero reto estaba en mantener un hilo conductor cada día”, añadió el jurado.

Con base en estas palabras, Hernán Zajar demuestra que la moda es uno de los pilares más fundamentales durante el certamen, en especial, por todos los asesoramientos que se deben tener en cuenta para que las representantes destaquen en la competencia.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

Sin duda, Hernán Zajar ha demostrado que su papel en Miss Universe Colombia, el reality, va más allá de evaluar. Para él, las candidatas deben reflejar autenticidad y confianza, cualidades que considera claves para conquistar la corona.

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universe Colombia, el reality?

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay rompió el silencio tras semanas de la muerte de su primo Miguel Uribe: “Estoy afectada”

Desde luego, varios internautas no han pasado por alto la gran participación que ha tenido el jurado en Miss Universe Colombia, el reality, pues está conformado por: Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Andrea Tovar.

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universe Colombia, el reality?

Cabe destacar que el jurado ha demostrado tener exigencia con cada una de las candidatas, pues buscan que la próxima representante de Colombia tenga todas las características para que sobresalga a nivel internacional.