Valerie Domínguez lució de nuevo su vestido de Miss Universe 2006: “Teníamos una historia pendiente”

Valerie Domínguez sorprendió en Miss Universe Colombia 2025, el reality al lucir su icónico vestido de 2006.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valerie Domínguez captó la atención del público en Miss Universe Colombia 2025, el reality al lucir el vestido de gala con el que representó a Colombia en el certamen internacional de 2006.

¿Qué significado tuvo para Valerie Domínguez su vestido de Miss Universe?

La barranquillera aprovechó este momento para compartir un mensaje sobre cómo el paso del tiempo ha transformado su vida.

La actriz y presentadora explicó en sus redes sociales que volver a usar esta prenda fue una manera de cerrar un ciclo.

Aunque el traje fue diseñado hace casi dos décadas por Alfredo Barraza, todavía conserva la elegancia y el brillo que la acompañaron en el escenario de Los Ángeles durante su participación en Miss Universe.

La exreina confesó que este gesto no se trató solo de nostalgia. Según contó, el vestido representaba un capítulo inconcluso en su vida que finalmente logró resignificar.

“Fue como abrir un capítulo congelado en el tiempo, pero con una mujer distinta, más madura”, escribió en un mensaje publicado en Instagram junto a imágenes de su paso por el concurso y su reciente aparición.

Durante el programa, Valerie reconoció que la tela del traje mostró los efectos de los años y debió ser ajustada por su equipo.

Para ella, este detalle también fue una metáfora del cambio, pues recordó que nada permanece intacto y que hasta lo más brillante puede necesitar ser reparado.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al regreso del vestido de Miss Universe?

La participación de Domínguez generó una fuerte reacción en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que, a pesar del tiempo transcurrido, la ex Señorita Colombia conserva su figura y el porte que la caracterizó en el concurso de 2006: “Y le quedó perfectamente, como siempre bella”.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia y Miss Universe Colombia 2025, fue una de las figuras que reaccionó a la publicación de Valerie Domínguez con un mensaje: “Me quedo sin palabras, solo puedo decir que eres WOW WOW WOW WOWWWWWWWW”.

Otras exseñoritas Colombia, como Gabriela Tafur y Daniella Álvarez, también comentaron las fotografías con frases como: “¡Más linda que nunca!” y “Qué divina y qué belleza de mensaje”.

Valerie Domínguez desempolvó su vestido de Miss Universe 2006
Valerie Domínguez desempolvó el vestido que lució en Miss Universe 2006 (Foto: Canal RCN)
