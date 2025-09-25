Karol G lanzó su marca de tequila ‘200 Copas’ inspirado en su canción: “¡Arriba esas copas, salud!”

Karol G anunció el lanzamiento de su tequila ‘200 Copas, by Casa Dragones’, un proyecto que llevó casi tres años en desarrollo.

¿Cómo se inspiró Karol G para crear su tequila ‘200 Copas’?

La cantante paisa a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video y explicó a sus más de 71 millones de seguidores que la iniciativa surge de su éxito musical 200 copas, buscando transformar la energía y emoción de la canción en un producto físico que acompañe momentos especiales de sus seguidores.

En el video que compartió relató cómo surgió la idea mientras grababa el videoclip de la canción.

Karol G indicó que la inspiración provino de compartir instantes con amigos durante la grabación de su video.

Karol G lanza tequila de lujo basado en su canción ’200 copas’ junto a Casa Dragones.(Foto: AFP)

“Lo visualizo como que cuando la gente tenga ese producto van a ser parte energéticamente de algo que solo va a tener magia, alegría y buenos recuerdos”, explicó.

La interprete de ‘Cairo’ enfatizó que su objetivo era acercar a los seguidores un producto “a la altura de sus emociones y recuerdos”, combinando su música con experiencias cotidianas.

¿Qué características tiene el tequila ’200 Copas’ de Karol G?

Karol G se asoció con Casa Dragones, reconocida por su prestigio, y destacó el papel de Bertha González Nieves, primera maestra tequilera mujer, en la realización del proyecto.

El tequila es un añejo cristalino producido en pequeños lotes con 100% agave azul, envejecido más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a medida. Esta elaboración aporta notas de miel, almendra y agave cocido, buscando satisfacer a los consumidores más exigentes.

Karol G aseguró que todo el proceso requirió esfuerzo y paciencia, y agradeció a sus seguidores:

“Esto es tan mío como de ustedes… Hoy brindamos porque es un lujo poder compartir los momentos. ¡Arriba esas copas, salud!”.

Por supuesto el video compartido por Karol G se llenó de miles de ‘me gustas’ y reacciones positivas al nuevo emprendimiento de ‘La Bichota’ entre lo que se lee: “Nos jodimos: nos da canción, nos da alegría, nos da bailoteo, nos da karaoke, nos da despecho y ahora nos da el alcohol”.