Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G lanzó su marca de tequila ‘200 Copas’ inspirado en su canción: “¡Arriba esas copas, salud!”

Karol G transforma su éxito ‘200 Copas’ en un tequila cristalino inspirado en su música y emociones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’
Karol G lanza tequila de lujo basado en su canción ’200 copas’ junto a Casa Dragones. (Foto: AFP)

Karol G anunció el lanzamiento de su tequila ‘200 Copas, by Casa Dragones’, un proyecto que llevó casi tres años en desarrollo.

Artículos relacionados

¿Cómo se inspiró Karol G para crear su tequila ‘200 Copas’?

La cantante paisa a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video y explicó a sus más de 71 millones de seguidores que la iniciativa surge de su éxito musical 200 copas, buscando transformar la energía y emoción de la canción en un producto físico que acompañe momentos especiales de sus seguidores.

En el video que compartió relató cómo surgió la idea mientras grababa el videoclip de la canción.

Artículos relacionados

Karol G indicó que la inspiración provino de compartir instantes con amigos durante la grabación de su video.

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’
Karol G lanza tequila de lujo basado en su canción ’200 copas’ junto a Casa Dragones.(Foto: AFP)

“Lo visualizo como que cuando la gente tenga ese producto van a ser parte energéticamente de algo que solo va a tener magia, alegría y buenos recuerdos”, explicó.

La interprete de ‘Cairo’ enfatizó que su objetivo era acercar a los seguidores un producto “a la altura de sus emociones y recuerdos”, combinando su música con experiencias cotidianas.

¿Qué características tiene el tequila ’200 Copas’ de Karol G?

Karol G se asoció con Casa Dragones, reconocida por su prestigio, y destacó el papel de Bertha González Nieves, primera maestra tequilera mujer, en la realización del proyecto.

Artículos relacionados

El tequila es un añejo cristalino producido en pequeños lotes con 100% agave azul, envejecido más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a medida. Esta elaboración aporta notas de miel, almendra y agave cocido, buscando satisfacer a los consumidores más exigentes.

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’
Karol G lanza tequila de lujo basado en su canción ’200 copas’ junto a Casa Dragones. (Foto: AFP)

Karol G aseguró que todo el proceso requirió esfuerzo y paciencia, y agradeció a sus seguidores:

“Esto es tan mío como de ustedes… Hoy brindamos porque es un lujo poder compartir los momentos. ¡Arriba esas copas, salud!”.

Por supuesto el video compartido por Karol G se llenó de miles de ‘me gustas’ y reacciones positivas al nuevo emprendimiento de ‘La Bichota’ entre lo que se lee: “Nos jodimos: nos da canción, nos da alegría, nos da bailoteo, nos da karaoke, nos da despecho y ahora nos da el alcohol”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Julián Daza presentó su nuevo sencillo "Yo soy rico" Talento nacional

Julián Daza presenta “Yo Soy Rico”, un himno de la música popular cargada de sentimiento: así suena

Julián Daza presenta “Yo Soy Rico”, una canción de música popular inspirada en la familia y los tesoros que no compra el dinero.

Camilo causa revuelo en redes al revelar que tiene cuadros hechos con placenta. Camilo

Camilo revela el recuerdo que tiene del día del nacimiento de sus hijas: ¿de qué se trata?

El cantante colombiano Camilo reveló que tiene cuadros hechos con la placenta de los partos de sus hijas.

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Lo más superlike

Valerie Domínguez desempolvó su vestido de Miss Universe 2006 Valerie Domínguez

Valerie Domínguez lució de nuevo su vestido de Miss Universe 2006: “Teníamos una historia pendiente”

Valerie Domínguez sorprendió en Miss Universe Colombia 2025, el reality al lucir su icónico vestido de 2006.

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

El undécimo eliminado de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Familia colombiana reconoce a pariente desaparecido por video viral. Viral

Madre encuentra a su hijo desaparecido en Ecuador gracias a un video viral en TikTok

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa