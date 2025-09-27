Video viral: periodistas deportivos pierden la calma y arman escándalo en vivo

En las plataformas de interacción social, se viralizó un video de un disparate que tuvieron conductores deportivos en pleno programa en vivo.

Sin importarles la audiencia e incluso los demás compañeros con los que se encontraban, quedó grabado el momento en el que los conocedores del tema del deporte se enfrentaron frente a las cámaras.

Mira aquí el video de los periodistas peruanos que se salieron de control en vivo y se viralizaron por todas las redes sociales.

¿Dónde ocurrió la discusión de los periodistas deportivos que se hizo viral?

Lo que era un espacio para charlar y analizar un partido, dos periodistas peruanos se salieron literalmente de las casillas y su accionar se volvió tendencia a lo largo y ancho de las redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 25 de septiembre en Perú. En el programa deportivo se estaba charlando luego de que Alianza Lima quedara eliminada de la Copa Sudamericana; de hecho, tampoco logró cobrarse la revancha.

El tema central era que se acabó la ilusión de Alianza Lima, pero la situación notoriamente se escaló.

El confrontamiento se dio en medio de la grabación del programa llamado Erick & Gonzalo, en este espacio los panelistas Silvio Valencia y 'Chevaristo' fueron los que protagonizaron la discusión que pasó a mayores.

¿Cómo fue el confrontamiento entre los periodistas?

Es así como el debate se salió de control, pues si bien es cierto que estos espacios son para dar ideas con total libertad, las opiniones quedaron a un lado con palabras como "sobrado" o "ñoño".

Entonces, uno de los conocedores del tema deportivo no estaba aguantando el debate, hasta el punto en el que le pidió a la producción hacer una pausa. Sin embargo, esto no sucedió, razón por la que entregó el micrófono.

Y es que no solo intentó abandonar el set de grabación, sino que comenzó a lanzar comentarios para que su colega periodístico le contestara; como este no le hizo caso, el panelista se devolvió y fue cuando ocurrió la pel3a.

En consecuencia, la producción tomó la decisión de cortar el programa, ya que estás conductas no son bien vistas desde ninguna arista.

Además, criticaron el profesionalismo de los periodistas al no saber controlar sus emociones ante el público.