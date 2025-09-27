Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mike Bahía encanta con tierno video de Kai, su hijo con Greeicy, amando representar a Spiderman

El pequeño hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía se mostró muy emocionado con su disfraz de Spiderman y hasta le dio una entrevista a su papá como el superhéroe.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, Kai, encanta con su actuación de Spiderman y así lo revela su papá.
Hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía encanta con su actuación de Spiderman y así lo revela su papá.

Al medio día de este sábado 27 de septiembre, en su cuenta oficial de Instagram con más de 5 millones 400 mil seguidores, el famoso y talentoso cantante caleño conocido como Mike Bahía reveló un bello video de su hijo Kai, fruto del amor con la también cantante Greeicy Rendón, que enterneció a todos sus fans.

Artículos relacionados

¿Cómo demuestra su emoción Kai cuando su papá Mike Bahía le va a poner el disfraz?

En el video, Mike revela lo mucho que le emociona al niño disfrazarse de Spiderman y hacer ese papel del superhéroe. El clip, de hecho, comienza con el pequeño saltando de la emoción momentos antes de que su papá le ayude a ponerse el disfraz.

Luego de tenerlo totalmente puesto, incluyendo la máscara, Mike sale con el niño a la calle a jugar y revela que, ya sentados, le hace algunas preguntas al niño como si fuera realmente Spiderman, obteniendo respuestas que encantaron a los internautas.

Greeicy Rendón
Greeicy Rendón sigue recolectando recuerdos con su hijo Kai | Foto: Giorgio Viera / AFP.

¿Qué dice Kai disfrazado de Spiderman cuando su papá lo cuestiona?

El niño no solo menciona que es el verdadero Spiderman y qué día va a volver a su casa, sino que también tiene contadas exactamente las telarañas que va a lanzar: siete.

Además, uno de los momentos que más encanta a los seguidores se da cuando Bahía le pregunta a su hijo dónde se encuentra su fuera y él señala su pecho y sus pequeños brazos los dobla como si fuera a mostrar sus supuestos grandes músculos.

En la descripción de la publicación, Mike se declara fan de Spiderman y sus siete telarañas, además de comentar que se le adelantó octubre con esas ganas de su hijo de disfrazarse de este icónico personaje.

En los comentarios, los seguidores de Mike y su familia, incluyendo a Kai, se mostraron enamorados de la ternura del niño y mencionaron que esa etapa en la que se obsesionan con los disfraces que eligen es preciosa, además de advertirle al cantante que el niño pedirá vestirse así en diferentes meses del año.

Artículos relacionados

Recordemos que Mike y Greeicy conforman una de las parejas más admiradas de la farándula colombiana y a ellos siempre les ha gustado revelar lo mucho que disfrutan de la compañía de su hijo y cómo juegan con él y le demuestran su amor.

Greeicy Rendón reveló el rostro de su hijo Kai
Greeicy Rendón reveló el rostro de su hijo Kai/ (Getty Images via AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

Hermana de B-King conmovió con el altar que le hizo tras su partida: "Duele más tu ausencia"

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, publicó el espacio que creó para honrar la memoria del fallecido cantante.

Marcela Reyes muestra regalo que le enviaron en medio de difícil situación tras la muerte de su ex, B-King. Marcela Reyes

Marcela Reyes muestra regalo que le enviaron en medio de señalamientos por muerte de B-King

La dj Marcela Reyes reveló el apoyo que le están dando en medio de los difíciles momentos que atraviesa.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón dejará Colombia y sorprende con contrato internacional, ¿para dónde se irá?

Yina Calderón hizo su presentación oficial de talla internacional, próximamente abandonará Colombia. Esto se sabe.

Lo más superlike

Ariana Alfaro, representante de Sucre, protagonizó un episodio cargado de tensión Miss Universe Colombia

Miss Sucre intentó rendirse en Miss Universe Colombia, “me siento frustrada”

Miss Sucre en Miss Universe Colombia reveló su miedo a las alturas y su frustración en plena prueba.

Joven de 17 años en Estados Unidos fallece por reto viral de TikTok y otra víctima queda con daños permanentes. Viral

Muere joven de 17 años mientras participaba en un reto de TikTok

Paola Jara sobre su hija Paola Jara

Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!