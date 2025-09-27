Mike Bahía encanta con tierno video de Kai, su hijo con Greeicy, amando representar a Spiderman

Al medio día de este sábado 27 de septiembre, en su cuenta oficial de Instagram con más de 5 millones 400 mil seguidores, el famoso y talentoso cantante caleño conocido como Mike Bahía reveló un bello video de su hijo Kai, fruto del amor con la también cantante Greeicy Rendón, que enterneció a todos sus fans.

¿Cómo demuestra su emoción Kai cuando su papá Mike Bahía le va a poner el disfraz?

En el video, Mike revela lo mucho que le emociona al niño disfrazarse de Spiderman y hacer ese papel del superhéroe. El clip, de hecho, comienza con el pequeño saltando de la emoción momentos antes de que su papá le ayude a ponerse el disfraz.

Luego de tenerlo totalmente puesto, incluyendo la máscara, Mike sale con el niño a la calle a jugar y revela que, ya sentados, le hace algunas preguntas al niño como si fuera realmente Spiderman, obteniendo respuestas que encantaron a los internautas.

Greeicy Rendón sigue recolectando recuerdos con su hijo Kai | Foto: Giorgio Viera / AFP.

¿Qué dice Kai disfrazado de Spiderman cuando su papá lo cuestiona?

El niño no solo menciona que es el verdadero Spiderman y qué día va a volver a su casa, sino que también tiene contadas exactamente las telarañas que va a lanzar: siete.

Además, uno de los momentos que más encanta a los seguidores se da cuando Bahía le pregunta a su hijo dónde se encuentra su fuera y él señala su pecho y sus pequeños brazos los dobla como si fuera a mostrar sus supuestos grandes músculos.

En la descripción de la publicación, Mike se declara fan de Spiderman y sus siete telarañas, además de comentar que se le adelantó octubre con esas ganas de su hijo de disfrazarse de este icónico personaje.

En los comentarios, los seguidores de Mike y su familia, incluyendo a Kai, se mostraron enamorados de la ternura del niño y mencionaron que esa etapa en la que se obsesionan con los disfraces que eligen es preciosa, además de advertirle al cantante que el niño pedirá vestirse así en diferentes meses del año.

Recordemos que Mike y Greeicy conforman una de las parejas más admiradas de la farándula colombiana y a ellos siempre les ha gustado revelar lo mucho que disfrutan de la compañía de su hijo y cómo juegan con él y le demuestran su amor.