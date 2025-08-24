Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro se emocionó al recibir tierno detalle de Kai, hijo de Greeicy Rendón

El hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía conquistó a los internautas con emotivo detalle a la actriz llanera.

Lina Tejeiro se emocionó al recibir tierno detalle de Kai, hijo de Greeicy Rendón/ Archivo RCN

La actriz y creadora de contenido, Lina Tejeiro emocionó a sus millones de seguidores tras reencontrarse con su mejor amiga Greeicy Rendón este fin de semana por el lanzamiento de su sencillo: Quiero +.

Recordemos que la artista valluna hizo un evento privado en su vivienda, donde asistieron reconocidos personajes del medio, como Emiro Navarro, Luisa Castro y la actriz llanera, Lina Tejeiro, quien lleva años de amistad con Rendón.

¿Cuál fue el regalo que le dio Kai, hijo de Greeicy Rendón a Lina Tejeiro?

En medio del evento, Lina Tejeiro se quedó en la casa de Greeicy y Mike Bahía y compartió divertidos contenidos con ellos. Sin embargo, hubo uno que llamó particularmente la atención de sus fans, porque dejó ver el tierno detalle que Kai tuvo con ella.

Mientras disfrutaban en el jardín, el primogénito de los cantantes cortó una flor amarilla y se acercó a la también conocida 'Reina del TikTok' para dársela como detalle, a lo que ella no pudo resistirse con su tierno gesto y lo compartió en redes sociales con sus millones de seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos al tierno detalle de Kai con Lina Tejeiro?

Fue cuestión de minutos para que los millones de fanáticos de la pareja y la actriz reaccionaran con múltiples comentarios que, en su mayoría, resaltaban lo dulce y educado que es Kai y lo emocionados que estaban con la visita de la "tía política".

Otros, por su parte, manifestaron que ya les hacía falta ver a Greeicy y Lina juntas, ya que llevaban varios meses sin hacerlo y sienten que son un referente de la amistad que les gustaría tener en sus vidas. "Todos necesitamos una amistad como la de ellas en nuestras vidas, pasan los años, hijo de por medio, compromisos y viajes por sus carreras, pero siempre buscan la manera de estar", fue uno de los comentarios más populares en Instagram.

