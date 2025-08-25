Ella es Manuela qm, la creadora de contenido que volvió a conquistar el corazón de Blessd

El cantante de género urbano Stiven Mesa Londoño, artísticamente conocido como Blessd, se ha posicionado como uno de los artistas colombianos con gran influencia a nivel internacional tras su reconocimiento en canciones como: ‘Amistad’, ‘Mírame’, ‘Yogurcito’ y ‘Ziploc’.

Además, su nombre se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales al confirmar su relación sentimental con Manuela qm, con quien demostró tener un vínculo especial hace un largo periodo de tiempo, pero tras un distanciamiento, confirmaron su regreso.

¿A qué se dedica Manuela qm, la nueva pareja de Blessd?

Es clave mencionar que Manuela qm se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país al compartir varios videos mediante las redes sociales donde canta varios fragmentos musicales en sus videos.

Así confirmó Blessd su nueva relación. | Foto: Freepik

Además, Manuela qm cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida, en especial, su gusto por el deporte y su gusto por la moda.

Una de las cualidades que más destacan a Manuela es su visión emprendedora, pues tiene en la actualidad una empresa de ropa llamada: ‘Cueme’ en la que maneja todo tipo de estilos, en especial, accesorios femeninos para utilizarlos en todo tipo de ocasión.

Desde luego, el nombre de la influenciadora no solo ha sido tendencia por demostrar varios acontecimientos de su vida personal, sino que también, al demostrar públicamente que tiene una especial conexión con su actual novio, Blessd, tras una fotografía compartida por el cantante en sus redes sociales.

Así confirmó Blessd su regreso con Manuela qm en redes sociales

El pasado sábado 23 de agosto, Blessd compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, una emotiva publicación en la que aparece con Manuela qm en una sala de videojuegos.

Blessd confirma su nueva relación con Manuela qm. | Foto AFP: Rodrigo Varela

En las fotografías se evidencia que ambas celebridades disfrutaron un romántico tiempo en pareja. Sin duda, esta relación es una muestra de que a pesar de haberse distanciado en el pasado, no existe un impedimento alguno para que disfruten de una nueva etapa en su vida al confirmar públicamente su regreso.