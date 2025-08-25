Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

SMAYV, ex de Karina García reveló cómo reaccionó Valentino al verlo en prisión

El exnovio de Karina García contó en ‘Buen Día, Colombia’, cómo reaccionó su hijo Valentino cuando estuvo detenido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
SMAYV y Karina García
SMAYV, ex de Karina, desmiente rumores de su detención.| Fotos: 'Buen Día, Colombia'

En las últimas horas, el nombre de Santiago Mesa Velásquez, artísticamente conocido como “SMAYV”, expareja de la creadora de contenido digital y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García y padre de Valentino, fruto de su exrelación, reveló varios detalles de las causas por las cuales estuvo detenido.

Artículos relacionados

El cantante desmiente las razones por las que estuvo detenido

Recientemente, el artista urbano SMAYV reveló a través de una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, las razones verdaderas causas por las que estuvo detenido, desmintiendo varios rumores al respecto:

SMAYV
¿Por qué estuvo detenido el exnovio de Karina García? | Foto: Buen Día, Colombia

“Yo no soy ningún bandido, vengo a aclararle a todos los televidentes y a toda la gente que nos ve y que nos sigue que yo soy una persona que soy dedicada al arte, amo la música. Yo no soy ni de bandas, no pertenezco a ninguna organización. Se rumoró mucho de que el caso mío fue a partir de una discusión y no fue así”, detalló el cantante.

Recordemos que una de las causas por las que el cantante fue detenido se debió a causa de portar un arm* de manera ilegal y esto generó una ola de rumores por parte de varios internautas tras las cusas por las que estuvo detenido.

Artículos relacionados

SMAYV, recuerda el difícil momento que vivió su hijo Valentino al verlo detenido

Durante la entrevista, SMAYV desmintió todas las razones por las cuales estuvo detenido y aclaró su verdadera versión de los hechos, demostrando que las autoridades hicieron una requisa y en ningún momento quiso hacer un acto indebido, expresando lo siguiente:

“El domingo 22 de junio yo estaba departiendo con mi familia, una cosa de que toda mi familia nos reunimos una o dos veces al año y confidencialmente ese fue uno de los días, fui, salí a la esquina del barrio y de momento, terminó con ese artefacto en mis manos. Así que fue muy duro. Luego, las autoridades llegaron e hicieron una requisa”, añadió el cantante.

Por su parte, SMAYV reveló el difícil momento que vivió junto a su hijo Valentino, pues estuvo presente cuando su padre fue detenido y el artista reveló las siguientes palabras:

Valentino, hijo de Karina García
Reacción de Valentino cuando su padre estuvo detenido. | Foto: Canal RCN

“Las autoridades dijeron que se reportó un hurto y al ver a tantos hombres, hicieron una requisa. Además, Valentino presenció mi captura y él decía, papá, no se lleven a mi papá. Me voy yo a pensar en eso y tener esa imagen de mi hijo, fue sumamente desgarrador”.

Cabe destacar que el caso del vocalista sigue en varias investigaciones. Por el momento, está detenido en su domicilio donde sigue bajo las investigaciones de este caso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Mariana Zapata Karina García

Karina García y Mariana Zapata aparecen vestidas igual y dividen opiniones por quién se ve más linda

Karina García y Mariana Zapata se pusieron el mismo outfit, así que los internautas hicieron sus propias apuestas.

Blessd Blessd

Ella es Manuela qm, la creadora de contenido que volvió a conquistar el corazón de Blessd

Tras semanas de rumores, Blessd compartió una foto con Manuela qm y oficializó el inicio de su nueva relación.

Andrea del Boca: la estrella infantil que hoy enfrenta un duro proceso judicial Talento internacional

Actriz Andrea del Boca enfrenta juicio: ¿cuántos años podría pasar en prisión?

El caso de la actriz Andrea del Boca llega a juicio y surgen dudas sobre cuántos años podría enfrentar en prisión. ¡Los detalles del caso aquí!

Lo más superlike

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Pepe Aguilar, heredero de una dinastía musical, ha consolidado una millonaria fortuna que hoy revela su verdadero valor.

Los crímenes reales y las historias de misterio generan interés porque ayudan a comprender el peligro. Curiosidades

¿Por qué sentimos fascinación por lo macabro? La ciencia lo explica

El joven piloto compite con la bandera de Colombia en homenaje a su madre, nacida en el país. Viral

Él es el joven que puso a Colombia en lo más alto del motociclismo mundial

Carolina Sabino y Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!