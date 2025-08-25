Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicki Nicole, ex de Peso Pluma, confirma su relación con Lamine Yamal con esta fotografía

Tras semanas de especulaciones, Nicki Nicole hizo oficial su relación con Lamine Yamal y divide comentarios en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nicki Nicole y Lamine Yamal
¿Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal? | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

En las últimas semanas, el nombre de la cantante argentina Nicki Nicole, expareja de Peso Pluma, ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser vista de especial manera con una de las nuevas promesas más destacadas del fútbol internacional, Lamine Yamal, quien debuta en el Fútbol Club Barcelona.

Esta es la fotografía en la que se confirmaría el noviazgo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Recordemos que hace unas semanas, Nicki Nicole acaparó la atención mediática al ser vista en un estadio donde llevó puesta una camiseta del FC Barcelona y, también, decía el nombre del futbolista Lamine Yamal.

Además, Lamine Yamal compartió recientemente a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 37 millones de seguidores, una publicación en la que tuvo un especial gesto con la cantante argentina por su cumpleaños este 25 de agosto.

En la fotografía se evidencia que el futbolista le realizó una especial decoración a Nicki Nicole, pues se evidencia un grande ramo de flores de color rosa y rojo junto a un pastel de cumpleaños y globos de cumpleaños.

Nicki Nicole
Nicki Nicole comparte emotiva foto con Lamine Yamal. | Foto AFP: Rodrigo Varela

A raíz de esta fotografía, muchos de sus seguidores evidencian que la química entre ambos es notoria, pues en la fotografía se observa que Nicki toma las manos de Lamine con un gesto cariñoso, donde confirmaron públicamente su relación sentimental.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Es clave mencionar que, hace más de un año, Nicki Nicole terminó su romance con Peso Pluma tras ser captado de especial manera con una mujer al tomarle su mano.

Desde entonces, Nicki Nicole no compartió tener una pareja sentimental, hasta ser vista recientemente en varios lugares con el futbolista Lamine Yamal, quien es su nuevo novio tras la reciente fotografía que compartieron en sus redes sociales por su cumpleaños.

Lamine Yamal
¿Quién es Lamine Yamal? | Foto AFP: John Macdougall

Uno de los temas más conversados por parte de los internautas se trata acerca de la diferencia de edad que tienen ambas celebridades, pues Nicki Nicole cumple este 25 de agosto, 25 años, mientras que Lamine Yamal tiene 18 años.

Sin duda, Nicki Nicole es mayor que el futbolista por siete años, pero esta diferencia no ha sido impedimento para que ambos sorprendieran a sus seguidores la especial conexión que hay entre ambos.

