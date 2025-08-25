Karol G reaparece con nuevo corte de cabello y genera debate en redes sociales

Karol G se ha posicionado como una de las cantantes del género urbano más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico tras su éxito musical en varias canciones como: ‘Amargura’, ‘Contigo’ y ‘Tusa’.

Además, el nombre de la artista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un supuesto cambio de look donde tenía el cabello corto a su totalidad. Sin embargo, la cantante reapareció con un nuevo estilo en su cabello, el cual ha generado una ola de comentarios en sus redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Cómo luce Karol G con su nuevo cambio de look?

Recientemente, Karol G compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 71 millones de seguidores, una publicación en la que tendrá un importante evento musical en los próximos días en París, Francia, expresando lo siguiente:

“La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos soñados. Del 25 al 28 de septiembre, me hace parte de su música en 8 increíbles presentaciones. Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la elegancia de su show y vivirlo con icónicas mujeres, lo que hará aún más especial. Nos vemos pronto París”, añadió Karol G.

Además, en la fotografía muchos de sus seguidores no pasaron por alto su nueva apariencia, en la que se evidencia que tiene un nuevo corte de look, parecido a un long bob, un tipo de corte que está a la altura de los hombros o un poco menos.

Karol G y su nuevo cambio de imagen. | Foto AFP: Amy Sussman

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

¿Qué han dicho los seguidores de Karol G con su nueva apariencia?

Es clave mencionar que el nuevo camio de look de Karol G ha generado un debate por parte de sus seguidores, pues muchos aseguran que el nuevo corte de cabello de la artista se trata acerca de una peluca.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara confesó en ‘Yo, José Gabriel’ que Jessi Uribe despertó su deseo de formar un hogar

¿Qué proyectos musicales tiene Karol G en la actualidad? | Foto AFP: Dimitrios Kambouris

Además, la cantante del género urbano ha sorprendido en los últimos meses a sus seguidores con el anuncio de su gira musical ‘Tropicoqueta Tour’, la cual se estima que empezará en el 2026, donde se presentará en varias partes del mundo con su más reciente álbum musical.