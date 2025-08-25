Paola Jara confesó en ‘Yo, José Gabriel’ que Jessi Uribe despertó su deseo de formar un hogar

Paola Jara se ha posicionado en ser una de las cantantes de género popular más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria profesional y destacarse en el éxito de canciones como: ‘Murió el amor’, ‘Salud por él’ y Mala mujer’.

Además, el nombre de la cantante no solo ha sido tendencia en las plataformas digitales por la espera de su bebé, fruto de su relación con Jessi Uribe, sino que también, al contar varios acontecimientos de su vida en la reciente entrevista en ‘Yo, José Gabriel’, un programa del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Cómo ha sido la relación de Paola Jara con Jessi Uribe?

Durante la entrevista, el periodista José Gabriel Ortiz, le preguntó a Paola Jara acerca de su vida sentimental con el cantante Jessi Uribe, con quien ha construido una especial relación. Además, expresó las siguientes palabras acerca de todo lo que han vivido desde el inicio:

¿Qué dijo Paola de Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

“Creo que todo en la vida pasa por algo. Creo que Dios para todos tiene un momento perfecto, que tiene que ser así y Jessi llegó a mi vida indiscutiblemente, le dio un giro a toda mi vida”, detalló Paola.

Sin duda, una de las palabras que más conmovió a Paola Jara acerca de la llegada de Jessi Uribe en su vida se trató acerca de la gran esperanza que tuvo al tener la oportunidad de rehacer su vida con su gran amor y, de esta manera, tener la oportunidad de construir un hogar, revelando lo siguiente:

“La llegada de Jessi a mi vida fue un despertar de esa mujer que quizás en el fondo tenía muchos vacíos y necesitaba el amor de verdad en su vida y llegó a despertarme todas esas cosas como esa parte de casarme, formar una familia, de tener un hogar, hijos. A pensar un poco más en la mujer, pues llevaba años pensando en la artista”, añadió Paola.

Entre tanto, Paola señaló que ha tenido la oportunidad de construir un equipo especial con Jessi, pues a pesar de las diferencias, tienen la misma admiración por la música y esto ha sido uno de los pilares más elementales que más caracterizan su romance.

¿Cómo fueron los inicios de Paola Jara en la música?

Entre tanto, Paola Jara recordó sus inicios en la música, pues detalló que ha sido una persona tímida desde su niñez. Sin embargo, detalló que la música ha sido su principal fuente de inspiración, en especial, por el álbum musical que compartió cuando era pequeña:

¿Cómo ha sido la carrera musical de Paola Jara? | Foto: Canal RCN