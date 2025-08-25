Él es el joven que puso a Colombia en lo más alto del motociclismo mundial

David Alonso ya dejó su nombre escrito en la historia del deporte colombiano, pues con apenas 19 años, este piloto nacido en Madrid, pero con corazón colombiano, logró lo que parecía un sueño lejano, ser campeón mundial de Moto3 en 2024 y conquistar su primera victoria en Moto2 durante el Gran Premio de Hungría en 2025.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

¿Cuál es el equipo de David Alonso y cómo inició en esta disciplina?

David Alonso compite con la bandera de Colombia en homenaje a su madre, quien nació y creció en el país, y en diversas entrevistas ha confesado que siente un fuerte vínculo con la tierra cafetera.

Un sentido de identidad que lo ha llevado a portar el amarillo, azul y rojo con orgullo, aun cuando nació en España realmente.

.David Alonso celebra en el podio del Gran Premio de Hungría tras su primera victoria en Moto2. Foto Freepik

El camino de David hacia la élite del motociclismo inició en el 2020 cuando se quedó con la European Talent Cup, y un año después repitió protagonismo al ganar la Red Bull MotoGP Rookies Cup, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo.

En 2023, brilló en Moto3 al conseguir la primera victoria en la historia del motociclismo para Colombia, tras imponerse ante Ayumu Sasaki y Dani Holgado, después volvió a brillar en Misano, donde venció a Jaume Masía y Deniz Öncü.

Cada triunfo lo fue posicionando como un referente y preparó el terreno para el título mundial que obtendría en 2024 con el equipo CF Moto Aspar Team.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Cuál fue el logro de David Alonso que lo hizo viral en redes sociales?

El domingo 24 de agosto de 2025, el piloto cafetero volvió a enloquecer a los fanáticos cuando en la última vuelta del campeonato, superó al brasileño Diogo Moreira, que había liderado buena parte de la carrera, y también al español Manuel “Manugas” González, actual líder del campeonato, quien finalmente ocupó el tercer lugar del podio.

David Alonso demuestra que no es promesa, sino realidad: campeón de Moto3 en 2024 y ahora brillando en Moto2 en 2025. Foto Freepik

La competencia no fue sencilla, múltiples caídas, sanciones y errores de estrategia marcaron la jornada, sin embargo, Alonso supo mantener la calma, firmó la vuelta rápida y se llevó la gloria.

Artículos relacionados Selección Colombia Richard Ríos presume su amor por Madu Carvalho con una romántica foto

¿Qué significa este reconocimiento para la trayectoria de David Alonso?

Con esta victoria David demuestra que no se trata únicamente de una joven promesa, sino de una realidad que puede aspirar a competir en MotoGP en un futuro cercano. Colombia celebra a uno de sus nuevos ídolos deportivos, un joven que con talento, disciplina y amor por sus raíces está escribiendo una historia inolvidable en el motociclismo mundial.