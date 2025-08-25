Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Él es el joven que puso a Colombia en lo más alto del motociclismo mundial

Con corazón colombiano y disciplina férrea, David Alonso se convierte en referente del motociclismo mundial al brillar en Moto2.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El joven piloto compite con la bandera de Colombia en homenaje a su madre, nacida en el país.
David Alonso sigue poniendo la bandera de Colombia en lo más alto del motociclismo internacional. Foto Freepik

David Alonso ya dejó su nombre escrito en la historia del deporte colombiano, pues con apenas 19 años, este piloto nacido en Madrid, pero con corazón colombiano, logró lo que parecía un sueño lejano, ser campeón mundial de Moto3 en 2024 y conquistar su primera victoria en Moto2 durante el Gran Premio de Hungría en 2025.

Artículos relacionados

¿Cuál es el equipo de David Alonso y cómo inició en esta disciplina?

David Alonso compite con la bandera de Colombia en homenaje a su madre, quien nació y creció en el país, y en diversas entrevistas ha confesado que siente un fuerte vínculo con la tierra cafetera.

Un sentido de identidad que lo ha llevado a portar el amarillo, azul y rojo con orgullo, aun cuando nació en España realmente.

David Alonso demuestra que no es promesa, sino realidad: campeón de Moto3 en 2024 y ahora brillando en Moto2 en 2025.
.David Alonso celebra en el podio del Gran Premio de Hungría tras su primera victoria en Moto2. Foto Freepik

El camino de David hacia la élite del motociclismo inició en el 2020 cuando se quedó con la European Talent Cup, y un año después repitió protagonismo al ganar la Red Bull MotoGP Rookies Cup, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo.

 

En 2023, brilló en Moto3 al conseguir la primera victoria en la historia del motociclismo para Colombia, tras imponerse ante Ayumu Sasaki y Dani Holgado, después volvió a brillar en Misano, donde venció a Jaume Masía y Deniz Öncü.

Cada triunfo lo fue posicionando como un referente y preparó el terreno para el título mundial que obtendría en 2024 con el equipo CF Moto Aspar Team.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el logro de David Alonso que lo hizo viral en redes sociales?

El domingo 24 de agosto de 2025, el piloto cafetero volvió a enloquecer a los fanáticos cuando en la última vuelta del campeonato, superó al brasileño Diogo Moreira, que había liderado buena parte de la carrera, y también al español Manuel “Manugas” González, actual líder del campeonato, quien finalmente ocupó el tercer lugar del podio.

David Alonso ya es leyenda: campeón mundial de Moto3 y ahora ganador en Moto2.
David Alonso demuestra que no es promesa, sino realidad: campeón de Moto3 en 2024 y ahora brillando en Moto2 en 2025. Foto Freepik

La competencia no fue sencilla, múltiples caídas, sanciones y errores de estrategia marcaron la jornada, sin embargo, Alonso supo mantener la calma, firmó la vuelta rápida y se llevó la gloria.

Artículos relacionados

¿Qué significa este reconocimiento para la trayectoria de David Alonso?

Con esta victoria David demuestra que no se trata únicamente de una joven promesa, sino de una realidad que puede aspirar a competir en MotoGP en un futuro cercano. Colombia celebra a uno de sus nuevos ídolos deportivos, un joven que con talento, disciplina y amor por sus raíces está escribiendo una historia inolvidable en el motociclismo mundial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La teoría sugiere que la información cumple un rol esencial en el equilibrio del universo. Curiosidades

¿Vivimos en una simulación? Científico reveló pruebas sorprendentes

Un científico afirma que la realidad que conocemos podría ser una simulación, respaldando su hipótesis con estudios en física.

Belinda y Bad Bunny Belinda

Belinda y Bad Bunny sorprenden bailando juntos en concierto | VIDEO

Belinda sorprendió al aparecer en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, donde ambos protagonizaron un baile.

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse el deceso de Marcos Olmedo a sus 26 años. Se conoció un video del accidente.

Lo más superlike

Karina García y Mariana Zapata Karina García

Karina García y Mariana Zapata aparecen vestidas igual y dividen opiniones por quién se ve más linda

Karina García y Mariana Zapata se pusieron el mismo outfit, así que los internautas hicieron sus propias apuestas.

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Los crímenes reales y las historias de misterio generan interés porque ayudan a comprender el peligro. Curiosidades

¿Por qué sentimos fascinación por lo macabro? La ciencia lo explica

Carolina Sabino y Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!