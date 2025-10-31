Retoque estético de La Toxi Costeña divide opiniones por promesa de una casa a sus hijos

La Toxi Costeña sorprendió una vez más a sus cientos de seguidores al compartir un nuevo retoque estético que tenía pendiente desde su salida de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, su publicación generó debate en redes sociales, ya que muchos le recordaron la promesa que hizo en el reality de comprarles una casa a sus hijos.

¿Cuál es el nuevo retoque estético al que se sometió La Toxi Costeña?

Desde hace varias semanas, La Toxi Costeña manifestó su deseo de realizarse un nuevo retoque en el abdomen, ya que no tuvo el suficiente cuidado para que la recuperación de una intervención anterior se curara de manera efectiva, lo que generó algunas imperfecciones en la zona.

La Toxi Costeña sorprende con nuevo retoque estético. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora mencionó que su ombligo no había sanado de la mejor manera y que su aspecto no era el más estético, por lo que decidió someterse a una mini abdominoplastia para corregir este detalle.

Así, en la mañana de este viernes 31 de octubre, compartió un llamativo video en el que mostró parte de su procedimiento estético, aunque no enseñó el resultado final.

¿Por qué el nuevo retoque estético de La Toxi Costeña generó debate?

Ahora bien, el anuncio de este nuevo retoque estético por parte de La Toxi Costeña generó un fuerte debate en redes sociales, pues en la casilla de comentarios de la publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, internautas le recordaron su promesa de comprarle una casa a sus hijos una vez saliera de La casa de los famosos Colombia.

La Toxi Costeña sorprendió con su nueva apariencia tras someterse a más retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Esto se debe a que, desde que salió del reality, solo ha mostrado avances en sus retoques estéticos, pero no un video en el que anuncie que cumplió el gran sueño de sus hijos, del que tanto hablaba dentro del programa.

Sin embargo, hubo quienes salieron en su defensa, mencionando que ella tenía derecho a realizarse los retoques que quisiera, ya que su imagen es fundamental para su carrera musical.