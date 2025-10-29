Así lucía Isabella Ladera antes de comenzar su etapa fitness

Isabella Ladera, reconocida creadora de contenido y actual pareja del modelo Hugo García, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras publicar una fotografía que muestra cómo lucía antes de iniciar su etapa fitness.

¿Cómo era Isabella antes de comenzar su vida fitness y someterse a retoques estéticos?

En una publicación reciente compartió una foto del pasado en la que se le ve con una contextura más delgada y un busto de menor tamaño acompañando la imagen con una reflexión sobre su disciplina actual y el trabajo constante detrás de su figura.

Entre surf, gym y disciplina, Isabella Ladera reveló los secretos detrás de su figura de impacto. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con sorpresa, pues la comparación evidencia el impacto que ha tenido su cambio de hábitos y destacaron su transparencia, ya que en un mundo donde la apariencia suele idealizarse, la influencer prefirió mostrar la realidad detrás de su físico.

¿Qué partes del cuerpo tiene operadas Isabella Ladera?

En medio de los comentarios, Isabella decidió aclarar las dudas más frecuentes como que la mayor parte de su cuerpo es completamente natural y producto del ejercicio, salvo dos detalles, sus labios y su busto, marcando distancia frente a rumores sobre otras supuestas intervenciones.

La joven también aprovechó la oportunidad para motivar a sus seguidoras a trabajar por sus metas sin compararse con los demás y mantener una relación más sana con la imagen corporal.

¿Cómo cuida Isabella su cuerpo actualmente?

Isabella suele compartir su estilo de vida en redes, donde muestra cómo combina el entrenamiento físico con cuidados corporales y faciales, y entre sus rutinas destaca el uso de masajes de drenaje linfático, hielo para tonificar el abdomen o la piel en el rostro y una alimentación basada en alimentos naturales, rica en proteínas y vegetales.

Isabella Ladera confesó qué partes de su cuerpo son naturales y cuáles tienen retoques. (Foto: AFP)

Además, al vivir cerca del mar, la creadora pasa buena parte del día practicando surf, una actividad que no solo le permite mantenerse en forma, sino que también se ha convertido en una de sus mayores pasiones.