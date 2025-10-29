Yeferson Cossio recordó su inolvidable viaje con Cintia a Nueva York: ¡Y compartió emotiva foto!

El creador de contenido Yeferson Cossio compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que capturó uno de los viajes más especiales que ha vivido junto a su hermana Cintia.

¿Qué hizo inolvidable el viaje de Yeferson y Cintia Cossio a Nueva York?

La imagen, que muestra a ambos sentados en un carruaje negro, abrigados con cobijas y orejeras, muestra un momento de tranquilidad y cercanía entre los hermanos durante su visita a la ciudad de Nueva York.

Cintia también compartió la foto en sus redes sociales y describió su experiencia: “Uy, este ha sido, de lejos, uno de los mejores viajes que hemos hecho solo mi hermano y yo. Fuimos a Nueva York y creo que nunca en la vida me he reído tanto como en este viaje. Y eso que yo sí que me río en los viajes: yo soy solo risas. ¿Se imaginan el nivel de este? Jajaja”.

Según Cintia, el viaje fue especial porque pudieron disfrutar de la ciudad solo entre ellos, lo que les permitió crear recuerdos únicos de estos hermanos que son tan unidos.

Durante su recorrido, al parecer, exploraron espacios icónicos de la ciudad estadounidense, se tomaron fotografías en lugares emblemáticos y compartieron momentos de humor que ahora quedan plasmados en sus publicaciones.

¿Qué revelan las fotos sobre la relación entre los hermanos Cossio?

Por lo que han compartido en anteriores entrevistas, los dos han sido muy cercanos desde pequeños, además siempre se le ha visto a Yeferson muchos de sus videos esta junto a su hermana haciéndole bromas pesadas o así fue como se conoció su contenido.

Recientemente, a través de sus cuentas de Instagram, donde ambos suman millones de seguidores, compartieron varios momentos del cumpleaños de Cintia Cossio, en el que Yeferson le hizo un ostentoso regalo.

Yeferson Cossio comparte emotiva foto de su inolvidable viaje a Nueva York con Cintia. (Foto: Canal RCN)

Según lo que circula en redes sociales, el paisa le habría dado a su hermana una isla privada, aunque ninguno de los dos ha confirmado esta información, pero si se les vio compartiendo varios momentos en la playa con familiares y amigos.

Por ahora, Cintia sigue dedicada a su rol de madre, ya que dio a luz hace apenas dos meses.