Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio recordó su inolvidable viaje con Cintia a Nueva York: ¡Y compartió emotiva foto!

Yeferson y Cintia Cossio revivieron su viaje a Nueva York, lleno de risas y momentos inolvidables con emotiva foto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio recordó su viaje con su hermana Cintia a NY
Yeferson Cossio comparte emotiva foto de su inolvidable viaje a Nueva York con Cintia. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido Yeferson Cossio compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que capturó uno de los viajes más especiales que ha vivido junto a su hermana Cintia.

Artículos relacionados

¿Qué hizo inolvidable el viaje de Yeferson y Cintia Cossio a Nueva York?

La imagen, que muestra a ambos sentados en un carruaje negro, abrigados con cobijas y orejeras, muestra un momento de tranquilidad y cercanía entre los hermanos durante su visita a la ciudad de Nueva York.

Cintia también compartió la foto en sus redes sociales y describió su experiencia: “Uy, este ha sido, de lejos, uno de los mejores viajes que hemos hecho solo mi hermano y yo. Fuimos a Nueva York y creo que nunca en la vida me he reído tanto como en este viaje. Y eso que yo sí que me río en los viajes: yo soy solo risas. ¿Se imaginan el nivel de este? Jajaja”.

Artículos relacionados

Según Cintia, el viaje fue especial porque pudieron disfrutar de la ciudad solo entre ellos, lo que les permitió crear recuerdos únicos de estos hermanos que son tan unidos.

Durante su recorrido, al parecer, exploraron espacios icónicos de la ciudad estadounidense, se tomaron fotografías en lugares emblemáticos y compartieron momentos de humor que ahora quedan plasmados en sus publicaciones.

¿Qué revelan las fotos sobre la relación entre los hermanos Cossio?

Por lo que han compartido en anteriores entrevistas, los dos han sido muy cercanos desde pequeños, además siempre se le ha visto a Yeferson muchos de sus videos esta junto a su hermana haciéndole bromas pesadas o así fue como se conoció su contenido.

Artículos relacionados

Recientemente, a través de sus cuentas de Instagram, donde ambos suman millones de seguidores, compartieron varios momentos del cumpleaños de Cintia Cossio, en el que Yeferson le hizo un ostentoso regalo.

Yeferson Cossio recordó su viaje con su hermana Cintia a NY
Yeferson Cossio comparte emotiva foto de su inolvidable viaje a Nueva York con Cintia. (Foto: Canal RCN)

Según lo que circula en redes sociales, el paisa le habría dado a su hermana una isla privada, aunque ninguno de los dos ha confirmado esta información, pero si se les vio compartiendo varios momentos en la playa con familiares y amigos.

Por ahora, Cintia sigue dedicada a su rol de madre, ya que dio a luz hace apenas dos meses.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rafaella en el programa ¿Quién es la máscara? - Clara Diago como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. Marbelle

Hija de Marbelle habría lanzado pulla contra aspirante de La casa de los famosos Colombia

Tras ser acusada de involucrarse con un hombre comprometido, Rafaella Chávez envió contundente mensaje en redes sociales, "no me busquen".

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón divide opiniones con el curioso vestido que eligió para su debut en reality internacional en el que está Karina García.

Nicki Nicole y Lamine Yamal Talento internacional

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras una advertencia familiar

El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole y desató rumores de tensión en la pareja.

Lo más superlike

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

La IA reveló que esta técnica es avalada por expertos del sueño y es fácil de llevar a cabo.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3