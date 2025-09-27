Marcela Reyes muestra regalo que le enviaron en medio de señalamientos por muerte de B-King

En la tarde de este sábado 27 de septiembre, la reconocida y polémica dj de guaracha paisa Marcela Reyes publicó, en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, varios clips en los que se ven los regalos que ha recibido en medio de los fuertes señalamientos que le han hecho tras la muerte de su ex en México, el cantante B-King.

Marcela se ha mostrado afectada por la controversia que se ha generado en los últimos días, pero también ha mostrado cómo sus amigas y familia la acompañan en esos difíciles momentos.

Equipo legal de Marcela Reyes anunció acciones legales. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles son los regalos que le enviaron a Marcela Reyes en medio de su difícil momento?

El primer regalo que reveló es un ramo de flores de colores claros como rosado y blanco acompañado de un postre que también tenía la intención de subirle el ánimo.

En el texto de esta historia, Marcela le agradeció a la amiga que se lo envió, Margarita Moncada y le expresó su cariño y agradecimiento por guiarla en el proceso, pues parece que la mujer trabaja con las energías espirituales y de los ángeles y le ha ayudado a Marcela en ese ámbito.

Otra de sus amigas, quien firmó como Laura G en la tarjeta, le envió un gran ramo de rosas rojas y rosadas para subirle el ánimo. En la tarjeta, le envió un mensaje que parece que llenó de amor a Reyes.

Marcela Reyes publicó video de cámara de seguridad que mostró su estado tras la muerte de B-King | Foto del Canal RCN.

¿Qué mensaje de apoyo le enviaron a Marcela Reyes?

La mujer le expresó a Marcela lo mucho que admira su valentía y le recordó que Dios siempre la logra sacar victoriosa de todas sus dificultades, por lo que debe tener fe y fortaleza hasta que la tormenta pase y “su brillo sea inolvidable”.

“Eres un ser con una fortaleza única y estás para brillar siempre. Después de la tormenta, viene la calma que tu corazón tanto espera” se lee.

En el texto de su historia, Marcela no solo agradeció sino que reveló cómo se siente con esas muestras de cariño, pues, para ella, los amigos también se conocen en las situaciones más difíciles de la vida.