La Barbie Colombiana reveló cómo está Marcela Reyes tras la muerte de B-King: "Está muy mal"

La influenciadora la Barbie Colombiana se pronunció sobre cómo está la Dj Marcela Reyes luego del lamentable fallecimiento del cantante B-King.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Qué dijo Las Barbie Colombiana sobre Marcela Reyes?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, en donde fue cuestionada sobre su amistad con la empresaria Marcela Reyes, quien ha estado ausente de las redes sociales debido al difícil momento que está atravesando luego de la muerte de su expareja, el artista B-King.

La paisa señaló que, el hecho de que ella y sus amigas no salgan expresándole su apoyo a la Dj en redes sociales no quiere decir que no lo estén haciendo, aclarando que su amistad va más allá de las redes sociales.

Según aclaró no la han dejado un momento sola y desde el primer minuto le han dado todo el apoyo que necesita.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Cómo se encuentra Marcela Reyes, según la Barbie Colombiana tras la muerte de B-King?

Asimismo, confesó que la Dj no se encuentra bien, no solo por las acusaciones que han hecho sus críticos en su contra, sino por haber perdido una persona con la que compartió tanto tiempo.

"Marce está muy mal y más allá de lo que diga la gente, que son las autoridades de esclarecer los hechos y que la verdad algún día tendrá que salir a la luz, pero es la pérdida de un ser querido, compartió siete años de su vida, crio prácticamente a su hijo, la gente están indolente y tan irresponsable (.. ) respeten también el dolor", dijo.

De igual manera, pidió a los seguidores que realmente quieren a Marcela Reyes que no paren de llenarla de mensajes de cariño y apoyo, pues eso sirve bastante, aunque no crean.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado reveló por qué se ausentó en MasterChef Celebrity

Tras su revelación, muchos seguidores de ambas destacaron que esperan que todo puedan esclarecerse rápidamente y que Marcela Reyes pueda retornar a su rutina después de este momento tan complejo para ella y su familia.

Cabe destacar que, Marcela Reyes mostró que sus amigas han estado a su lado no solo con su compañía, sino con regalos demostrándole todo su apoyo.