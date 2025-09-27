Once Caldas se quedó ad portas de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo manizaleño no pudo revalidar en su casa lo que había logrado en el partido de ida.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

En el juego inicial, le ‘blanco-blanco’ había vencido 2-0 a Independiente del Valle, pero no pudo sostener esa diferencia en el duelo disputado en el Palogrande, por lo que sus sueños internacionales se frustraron. El segundo partido también terminó 2-0, esta vez, a favor de los ecuatorianos y en los penales estos últimos se impusieron.

¿Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno?

El Once le dijo adiós al sueño continental y la situación fue aprovechada por los jugadores de IDV para mofarse del máximo referente del Caldas, Dayro Moreno.

Al terminar el encuentro y consumarse la eliminación para el Once, los futbolistas del elenco ecuatoriano celebraron en el camerino imitando el icónico baile de Dayro.

En el partido de ida en Ecuador, Once Caldas había ganado 2-0 con doblete de Dayro Moreno. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

“El baile de moda”,escribió en sus cuentas oficiales Independiente del Valle, dejando en evidencia su clara mención al máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Los internautas, especialmente, los hinchas del Once Caldas no recibieron muy bien el video y lo tomaron como una burla hacia su jugador, aunque otros enfatizaron en que solo hace parte del folclor del fútbol y de la mufa normal que ocurre tras un partido tan decisivo como estos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

Y es que, en el juego inicial, disputado en Ecuador, Dayro había logrado marcar dos goles y ambos los celebró con su característico baile; por ende, los de IDV no desaprovecharon la oportunidad para devolverle “atenciones” al goleador nacido en Chicoral.

Once Caldas se quedó fuera de la Copa Sudamericana, pero aún sigue vivo en la Liga y la Copa Betpley, por lo que espera disputar uno de sus dos títulos antes de cerrar el año.

¿Cuál fue el saludo que Tito El Bambino le envió a Dayro Moreno?

Dayro Moreno es uno de los futbolistas más queridos por los colombianos, además, de los más mediáticos. Su autenticidad, sus outfit’s y su carisma lo han llevado a la cima entre los más seguidos en el país.

Dayro también ha logrado popularizar uno de los grandes clásicos del reguettón, ‘Baila morena’, un tema que lanzaron en 2004, Tito El Bambino y Héctor El Father. Sumado a ello, el jugador le dio su toque especial con un baile que ya le ha dado la vuelta al continente.

Dayro Moreno recibió un saludo especial de Tito El Bambino en su cumpleaños 40.

Ha sido tanto el impacto que, recientemente, en su cumpleaños 40, Dayro recibió una gran felicitación por parte de Tito El Bambino.

El artista puertorriqueño se unió a la moda del momento y felicitó al goleador con parte de la rima de la inolvidable canción.

Artículos relacionados Talento nacional Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

“Dímelo Dayro, felicidades, qué Dios te bendiga mucho, que todo te salga bien en tu temporada con la Selección y esto es para ti con mucho cariño del Ferxxo”, dijo el boricua.

Aunque no pudo avanzar a las semifinales de la Sudamericana con el Once Caldas, Dayro Moreno ha tenido un gran año: de nuevo fue convocado a la Selección Colombia y superó a Falcao García, convirtiéndose en el máximo goleador colombiano de la historia.