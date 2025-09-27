Revelan mensaje de la hermana de B-King a Angie Miller antes de ser vinculada a su muerte

La muerte de Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Luis Herrera en México sigue causando conmoción entre los internautas. Tras confirmarse el fallecimiento de los artistas colombianos, Angie Miller, señalada como supuesta novia del cantante, fue vinculada como presunta participante en el hecho.

¿Angie Miller participó en la muerte de B-King y Regio Clown?

En un reciente giro en la supuesta desaparición de Angie Miller en México, tres días después de que se confirmara la muerte de B-King, se dio a conocer que la modelo venezolana de 29 años en realidad estaba detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México, tras ser vinculada al trágico suceso que arrebató las vidas de los artistas colombianos.

Salió a la luz el verdadero nombre de Angie Miller, relacionada con la muerte de B-King y Regio Clown | Foto del Canal RCN y Freepik.

La joven fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz por la institución del Gobierno de México tras ser vinculada de manera directa con la muerte de B-King y Regio Clown, pues la modelo fue una de las últimas personas en compartir con ellos antes de su muerte.

Sin embargo, la joven ya habría sido liberada tras brindar sus declaraciones frente a este caso que hoy enluta a todo un país.

¿Cuál fue el mensaje que la hermana de B-King le envió a Angie Miller antes de ser vinculada a su muerte?

Ahora bien, luego de que se confirmara el paradero oficial de Angie Miller, internautas se percataron de que Stefanía Agudelo, hermana de B-King, había tenido contacto directo con la joven modelo.

Así fueron las últimas publicaciones de Angie Miller previo a su desaparición en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @suriyawutsuriya).

Según se puede ver en un mensaje compartido de manera publica en una de las publicaciones de Angie sobre B-King realizada el pasado 11 de septiembre, Agudelo le manifestó a la actriz que le había enviado un mensaje directo para que esta lo respondiera: "hola, lee el DM, porfa". Sin embargo, se desconoce el contenido de dicho mensaje.

Por lo pronto, autoridades mexicanas continúan adelantando las investigaciones para dar con los responsables que arrebataron la vida del cantante colombiano B-King y su amigo Regio Clown.