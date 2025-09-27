Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuri Vargas conoció a famoso actor de Hollywood y quedó impactada al verlo

Yuri Vargas presumió en sus redes sociales su encuentro con un destacado actor estadounidense.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yuri Vargas reveló su emoción al conocer a un actor que protagonizó la película 'Hombres de honor'. Foto: Canal RCN
La actriz Yuri Vargas compartió su emoción tras conocer a uno de los protagonistas de Hombres de honor. Foto: Canal RCN

Yuri Vargas se ha convertido en una de las mejores actrices colombianas del último tiempo. La talentosa intérprete ha hecho parte de diversas producciones y siempre ha brillado por su versatilidad y gran talento, sin importar el tipo de personaje.

Uno de sus más recientes proyectos fue ‘Darío Gómez, El rey del despecho’, donde interpretó a Olga Lucía Arcila, esposa y compañera inseparable del fallecido artista, clave además en el ascenso musical de él.

¿Cuál fue el famoso actor de Hollywood que conoció la actriz Yuri Vargas?

Esa impecable interpretación le trajo elogios y nuevos reconocimientos, lo que permitió reconfirmarse como una destacada figura de la televisión colombiana.

Ahora, Vargas cumplió un nuevo sueño y lo presumió con mucha felicidad en redes sociales: la actriz conoció a un reconocido actor de Hollywood.

La antioqueña reveló el momento en que conoce a Cuba Gooding Jr., reconocido por papeles en producciones como ‘Hombres de honor’, ‘Jerry Maguire: Seducción y desafío’ y ‘Los dueños de la calle’.

Su papel de ‘Carl Brashear’ en ‘Hombres de honor’, donde compartió set con Robert de Niro y Charlize Theron, es el que le ha traído más reconocimiento; de hecho, en su publicación, Yuri confesó que quedó encantada con esa cinta cuando la vio por primera vez.

“Encontrarme hoy con este ser humano y saber que, en el año 2000, cuando vi Hombres de honor, vibré con esa historia como nunca antes. La sufrí, lloré y me inspiró profundamente, despertando muchas emociones que he sentido cada vez que he estado bajo el agua. Agradezco a la vida por haberme cruzado con él. @cubagoodingjr”, escribió Vargas en su cuenta personal de Instagram.

La actriz se tomó una foto con Gooding Jr. y también grabaron un video juntos; incluso, la antioqueña hizo que el actor estadounidense dijera algunas palabras en español.


Tras su participación en la bionovela de Darío Gómez, Vargas está listo para nuevos retos. Aún no han trascendido nombres de algún proyecto, pero será cuestión de tiempo para que eso pase.

Cuba Gooding Jr. es recordado por su papel de 'Carl' en Hombres de honor, donde actuó junto a Robert de Niro. Foto: AFP / Dimitrios Kambouris
En Hombres de honor, Cuba Gooding Jr. dio vida a ‘Carl’ y compartió pantalla con Robert De Niro. Foto: AFP / Dimitrios Kambouris

¿En cuáles producciones colombianas ha actuado Yuri Vargas?

Yuri ha actuado en producciones del Canal RCN como ‘Rosario Tijeras’, ‘Amor Sincero’, ‘Las santísimas’, ‘El estilista’, ‘Dr. Mata’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, y recientemente la serie del ‘Rey del despecho’.

La antioqueña también ha hecho varios trabajos en cine y ha ganado un India Catalina por su papel de ‘Nancy’ en Amor Sincero, una producción que relató la vida personal y artística de Marbelle.

Yuri Vargas espera seguir creciendo como actriz y cumpliendo sueños como este logrado junto al aclamado actor estadounidense.

Yuri Vargas agradece emocionada tras recibir premio en India Catalina 2025
Yuri Vargas brilló recientemente con su papl de 'Olga Arcila' en la bionovela de Darío Gómez. Foto: Canal RCN
