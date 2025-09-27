Tras anunciar ruptura con Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada revela tierno video con su hijo

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, el ganadero Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, reveló un tierno video con su bebé Emiliano de dos meses en medio de la polémica por la separación con la mamá del niño, la creadora de contenido digital, Aida Victoria Merlano.

En el clip, Juan David tiene al bebé en su pecho descubierto, al parecer, para cuidarle su sueño, pues el pequeño niño tiene puesta una pijamita beige con estampado de animales. Además, el hombre arrulla a su hijo mientras le da besos en la frente. En el texto de la historia, el ganadero explicó lo mucho que ama a su hijo.

“Te amo, hijo hermoso. Eres lo mejor que me ha pasado”

¿Cómo fue la relación de Juan David Tejada con Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron su relación a inicios de 2025, poco después de anunciar que estaban esperando a su primer hijo juntos. La pareja sorprendió al revelar que ya habían celebrado una ceremonia indígena en la que se consideraban “esposos”.

En marzo de ese año nació Emiliano, su hijo, a quien llaman cariñosamente “Emi”. Desde entonces, Aida y Juan David compartieron algunos momentos familiares en redes sociales, consolidando una imagen de unión y estabilidad.

Tejada, empresario ganadero del Cauca, también se hizo conocido por su rol como padre de Sara, su hija de una relación anterior, y por aparecer en un video musical.

Durante los primeros meses de la relación, solía mostrarse públicamente junto a Aida, enviándole mensajes de apoyo y compartiendo la felicidad por el nacimiento de Emiliano. Sin embargo, con el tiempo sus apariciones en redes sociales comenzaron a disminuir, lo que desató rumores de un posible distanciamiento.

¿Desde cuándo se hablaba de una posible ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David?

Tras el nacimiento de su hijo, comenzaron las especulaciones sobre problemas en la relación. La ausencia de publicaciones en pareja y ciertas actitudes llamaron la atención de sus seguidores.

A esto se sumaron rumores de infidelidad de parte de Tejada y comentarios en redes que cuestionaban la paternidad de Emiliano, señalando incluso al influenciador Westcol como posible padre. Tanto Aida como Juan David desmintieron esas versiones, aclarando que no existían dudas sobre su vínculo familiar.

Finalmente, el viernes 26 de septiembre, Juan David confirmó la ruptura con un texto en sus redes sociales que hacía énfasis en que todo acabó en buenos términos y no hubo infidelidad de por medio, además de ser una decisión mutua.