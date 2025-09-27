¿Él fue quien le terminó? Aida Victoria envía indirectas sobre su soltería en video sobre compras

En la redes sociales colombianas se está hablando bastante de la separación de Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, y la influencer Aida Victoria Merlano, pues anunciaron su ruptura y explicaron que fue de mutuo acuerdo, además de muy cordial debido al hijo que tuvieron juntos, Emiliano.

Ahora bien, parece que a Aida Victoria le encanta que sus seguidores inicien rumores sobre el tema, pues, en su más reciente video publicado en su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 600 mil seguidores, envió algunas indirectas sobre sus rupturas y su soltería, un video que, aunque trata sobre unas compras que hizo, parece que también da de qué hablar sobre su vida sentimental.

¿Cuál fue la primera indirecta que Aida Victoria habría enviado sobre su soltería?

Al cargar las bolsas de sus comprar para mostrárselas a sus fans, Aida Victoria explicó que necesitaba a un hombre en su vida, pero no para que le comprara sus gustos, sino para que le cargara las bolsas, dando a entender que ella quiere darse una nueva oportunidad en el amor, pero que no busca necesariamente un hombre que la mantenga, pues gana lo suficiente para darse todos sus gustos.

¿Aida Victoria Merlano también envió una indirecta a su ex?

Uno de los bolsos que la creadora de contenido digital mostró tenía marcadas unas letras y Aida aprovechó para mencionar:

“Marcada… cual macho que termina conmigo”

Esa frase para algunos internautas significó que son los hombres los que le han terminado a ella e incluso puede referirse a Juan David, pues el hombre también está tatuado y a eso podría referirse la influencer cuando dijo “marcada”.

En los comentarios, muchos de sus fans la admiraron por el mensaje de empoderamiento que dio al final de su video y también le mencionaron que puede tener la cantidad de relaciones que ella quiera, haciendo contrapeso a las críticas que ha recibido por el tema.

“Usted enamórese las veces que quiera, mami y, por supuesto, las que sean necesarias hasta que llegue el indicado”.

Además, algunos se sorprendieron por la cifra que la mujer se gastó en esas compras, pues también la dio en el video: 51 millones de pesos.