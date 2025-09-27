Aida Victoria Merlano se dejó ver en modo despecho tras confirmar ruptura con su esposo

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores al contratar música en vivo tras confirmar su ruptura con el empresario Juan David Tejada, con quien tuvo un pequeño hijo.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Por qué finalizó la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Vale la pena recordar que desde hace varias semanas se ha venido especulando sobre la ruptura amorosa entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su esposo Juan David Tejada, pues la pareja comenzó a mostrarse distante por medio de las redes sociales tras pasar una temporada en la que compartían contenido casi a diario juntos.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado viernes 26 de septiembre que el empresario decidió romper el silencio por medio de un comunicado oficial compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para confirmar que efectivamente su relación con Aida había llegado a su fin.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

Tejada afirmó que el fin de la relación no había sido a raíz de una infidelidad como lo aseguró la polémica influenciadora Yina Calderón días atrás, sino que simplemente fue un acuerdo mutuo.

Así mismo, aseguró que siempre estaría presente para su hijo, por lo que, aunque no tuviera una relación sentimental con Aida, continuaría presentes en sus vidas.

¿Aida Victoria Merlano envió indirectas con música de despecho a Juan David Tejada?

Ahora bien, luego de este comunicado y de que Aida revelara que su relación se había terminado tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano, la creadora de contenido compartió un llamativo audiovisual en el que se dejó ver compartiendo con algunos de sus amigos y música en vivo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tipo de canciones que estaban cantando, siendo una de estas ‘Entrégame tu amor’ de Los inquietos del vallenato, y el mensaje que el vocalista compartió: "con mucho cariño para Aida que anda despechada".

Artículos relacionados Talento nacional Revelan desgarrador detalle sobre la desaparición en México de Angie Miller, novia de B-King

Sin embargo, en medio de risas, la creadora de contenido mencionó que ella no estaba pasando por ningún despecho, pese a que estaba separada de su anterior pareja sentimental.