Aida Victoria Merlano insinúa que ya tiene con quién reemplazar a ‘El Agropecuario’

En las últimas horas, la polémica más llamativa en las redes sociales de la farándula colombiana corre por cuenta de la influencer Aida Victoria Merlano y el papá de su bebé Emi, Juan David Tejada; pues los dos anunciaron su separación y dejaron entrever que la relación terminó bien y que no fue por causas de infidelidades o engaños.

Pese a manejar de la forma más madura y formal la noticia, las críticas no se dieron a esperar y parece que Aida Victoria ha recibido bastantes por “saltar de una relación a otra”, pues ya son varias las parejas que se le han conocido públicamente, incluyendo al streamer paisa conocido como Westcol.

La temática de las críticas Aida Victoria la dio a conocer en una reciente historia publicada en su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 600 mil seguidores en la tarde de este sábado 27 de septiembre.

¿Qué dijo Aida Victoria para dar a entender que ya podría reemplazar a su ex?

En el clip, Aida usa un tono sarcástico para decir que, supuestamente, la tienen triste esas críticas. Además, da a entender que esos ‘haters’ se aterrarían aún más de saber “lo que le andan escribiendo”, es decir, como si ya tuviera varios pretendientes detrás de ella. Adicionalmente, finaliza explicando que es mentira y que está entregada al señor, no obstante, también parece hacerlo en tono de burla.

Así pues, parece que Aida Victoria ya podría volver a tener una relación sentimental si se lo propusiera. Sin embargo, cabe aclarar que últimamente en sus redes sociales solo demuestra que le dedica todo su tiempo a sus compras y su hijo.

¿Cómo fue la relación de Aida Victoria y Juan David Tejada más conocido como ‘El Agropecuario’?

Aida anunció su embarazo en marzo de 2025, y poco después ambos compartieron con sus seguidores la celebración de la revelación del sexo del bebé. El 30 de julio nació su hijo Emiliano, quien se convirtió en el centro de la pareja y en motivo de mensajes llenos de orgullo y felicidad. Tejada, que ya era padre de una adolescente llamada Sara, fue ganando protagonismo en medios y redes sociales al mostrarse como un hombre cercano y protector, que incluso sorprendió a Aida regalándole un caballo de paso fino.

Aida también había mencionado que Juan David la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida, asegurando que él “la rescató” y la ayudó a recuperar confianza y tranquilidad. La pareja incluso realizó una ceremonia simbólica de tipo indígena para sellar su unión.