Los negocios que rodean a Angie Miller, vinculada a la muerte del cantante B-King

El nombre de la actriz venezolana Angie Miller ha estado acaparando la atención en Colombia y México, pues es la presunta pareja del fallecido cantante Byron Sánchez, quien se llamaba artísticamente como B-King.

Días atrás, Miller fue capturada por la Coordinación Nacional Antisecuestro, bajo la premisa de ser investigada por la muerte de B-King y el DJ Regio Clown.

A partir de ello, la vida de la venezolana tomó otro giro y los ojos recayeron sobre a lo que se dedica, es decir, sus negocios.

¿Cuáles son los negocios de Angie Miller?

Lo primero para decir es que parte de las ganancias de la actriz se debe a que es modelo en páginas de contenido para personas mayores de edad.

De hecho, la joven tiene una tarifa que supera los 50.000 pesos colombianos para la suscripción y así poder ver su contenido en las distintas plataformas.

Angie Miller es actriz de cine para adultos | Foto Freepik.

Angie Miller es el nombre artístico de la actriz, pues en realidad se llama Angélica Torrini. Superando los 10.000 seguidores en las mencionadas páginas, se prevé que sus ingresos son sobresalientes.

Pero el contenido no es lo único. Se empezó a esparcir que, al parecer, la artista vende la réplica de su zona ínt1ma y en México varios medios locales consignan que se habría vinculado en el país mediante un contrato con una compañía especializada en la creación de material audiovisual para adultos.

Milenio, uno de los medios más consultados en México, dice que la venezolana no solo ya pertenecía la compañía dicha anteriormente, también sería portada de una revista.

En resumen, la mujer con la que relacionan al fallecido B-King cuenta con ingresos significativos.

¿Angie Miller ya está en libertad?

Aunque habían capturado a Angie Miller, la influencer ya se encuentra en libertad, pero la investigación sigue en curso, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad General de México.

B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida d3smenbrados y en costales, la indagación se mantiene.