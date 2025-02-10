B-King: revelan cuánto cobró en México: ¿Por qué la cifra genera dudas entre su familia?

La familia de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, dio a conocer nuevos detalles sobre el viaje que realizó a México días antes de los hechos en los que perdió la vida junto al DJ Regio Clown.

¿Cuánto le pagaron a B-King en México?

Las declaraciones se dieron en una entrevista concedida por su madre, Adriana Salazar, y su hermana, Stefanía Agudelo, en el pódcast Más Allá del Silencio conducido por Rafael Poveda.

Las dos relataron cómo fue la preparación de B-King para ese viaje, el vínculo que tenía con su mánager, y la emoción que lo acompañó cuando recibió la noticia de que se presentaría en México.

Según contaron, B-King llevaba apenas tres meses trabajando con el representante que le consiguió la presentación en México.

Adriana recordó que su hijo le habló del viaje con entusiasmo, señalando que había sido contratado para cantar en un evento el 15 de septiembre.

La promesa incluía el pago de 1.500 dólares, además de tiquetes, hospedaje y estadía cubierta.

La madre recalcó que, pese a la felicidad de Bayron Sánchez, tuvo un presentimiento extraño cuando conoció a Regio Clown, con quien su hijo viajó.

También reveló que Bayron le mostró imágenes de su estadía, compartiendo que estaba cumpliendo uno de sus grandes sueños: presentarse fuera del país.

Sin embargo, tras conocerse los hechos ocurridos en México, el monto acordado generó cuestionamientos dentro de la familia.

¿Por qué surgen dudas sobre la contratación de B-King?

La hermana del artista, Stefanía, afirmó que hubo un detalle que no dejó de inquietarla: la fiesta en la que su hermano debía presentarse era de música electrónica, un género diferente al reguetón que interpretaba B-King. Para ella, esa diferencia levantó sospechas sobre la contratación.

La familia considera que hay vacíos en torno al contrato y a las condiciones en que se dio la presentación, lo que los lleva a pensar que pudo tratarse de una situación irregular.

Aunque aún no hay respuestas claras de los hechos, ni responsables tras el tráfico desenlace, lo cierto es que el pago, el contexto del evento y las circunstancias del viaje de B-king siguen generando preguntas entre quienes conocieron al artista colombiano.