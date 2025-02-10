Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Montero opinó sobre Luis Fernando Hoyos tras su salida de MasterChef, ¿Qué dijo el actor?

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef generó debate y Nicolás Montero opinó sin filtro tras su eliminación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicolás Montero responde a preguntas incómodas de MasterChef Celebrity Colombia
Nicolás Montero habla sobre Luis Fernando Hoyos en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Nicolás Montero, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, respondió a preguntas incómodas sobre la competencia culinaria más importante del mundo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nicolás Montero sobre Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia?

Este 2025, MasterChef Celebrity celebra una década llena de retos, emociones y aprendizajes con reconocidas figuras del país. Durante una dinámica, Montero habló sin filtro sobre la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, quien no estuvo presente en varios capítulos debido a una incapacidad médica.

La ausencia de Hoyos generó conversación entre los participantes. Algunos consideraron que sería injusto su regreso, pues ellos ya llevaban un proceso adelantado mientras que él retomaría como si nada.

Artículos relacionados

Al respecto, Nicolás Montero, recientemente eliminado, confesó entre risas que la decisión debía quedar en manos de los directores.

“Luis Fer estaba enfermo, totalmente justo que volviera”, afirmó el actor.

Además, Nicolás Montero bromeó diciendo que “menos mal no lo tengo que decidir yo, sino los directores”, al referirse al regreso de Luis Fernando Hoyos.

¿Quién es la revelación de MasterChef Celebrity Colombia para Nicolás Montero?

En la misma dinámica, también reveló quién considera que es el actor revelación de la temporada.

Artículos relacionados

El exconcursante destacó a David Sanín, de quien aseguró que no solo se ha ganado el cariño del público por su buen sentido del humor, sino también por las habilidades que ha demostrado en la cocina.

En cuanto a los antagonistas de esta edición, Montero aseguró que no siente que existan grandes rivalidades dentro del grupo, ya que lo describió como un equipo alegre y solidario.

También habló de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, a quienes calificó como excelentes, cada uno con un estilo muy particular. Sobre Nicolás destacó su pasión por la cocina, de Jorge resaltó su amplio conocimiento y de Belén, sin duda, su paladar para identificar sabores especiales.

Y, por supuesto, también se refirió a las supuestas estrategias o al “libreto” que algunos aseguran existe dentro del programa. Al respecto, el actor afirmó que, si alguien lo hace, él no se dio cuenta.

Finalmente, calificó a Jorge Herrera como “el científico de la cocina”, tras su regreso a la competencia y el amor que demuestra por este arte de cocinar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beele y Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Kimberly Reyes sería la nueva pareja de Beéle, estas serían las pruebas

Revelan imágenes por las que se especula un noviazgo entre el artista Beéle y la actriz Kimberly Reyes.

B-King y su viaje a México Talento nacional

Mamá y hermana de B-King creen que el viaje a México pudo ser una trampa

La mamá y la hermana de B-King contaron en un pódcast sus dudas sobre el viaje a México y creen que pudo ser una trampa.

Revelan cuánto cobró B-King por su presentación en México Talento nacional

B-King: revelan cuánto cobró en México: ¿Por qué la cifra genera dudas entre su familia?

La madre y la hermana de B-King compartieron detalles de su viaje a México y el pago recibido por su presentación.

Lo más superlike

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Esta es la condición que padece Robbie Williams, según lo reveló recientemente. Te contamos cómo tratarla.

Falleció reconocida actriz mexicana que dejó un gran legado. Talento internacional

¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira