Nicolás Montero opinó sobre Luis Fernando Hoyos tras su salida de MasterChef, ¿Qué dijo el actor?

Nicolás Montero, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, respondió a preguntas incómodas sobre la competencia culinaria más importante del mundo.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Qué dijo Nicolás Montero sobre Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia?

Este 2025, MasterChef Celebrity celebra una década llena de retos, emociones y aprendizajes con reconocidas figuras del país. Durante una dinámica, Montero habló sin filtro sobre la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, quien no estuvo presente en varios capítulos debido a una incapacidad médica.

La ausencia de Hoyos generó conversación entre los participantes. Algunos consideraron que sería injusto su regreso, pues ellos ya llevaban un proceso adelantado mientras que él retomaría como si nada.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Al respecto, Nicolás Montero, recientemente eliminado, confesó entre risas que la decisión debía quedar en manos de los directores.

“Luis Fer estaba enfermo, totalmente justo que volviera”, afirmó el actor.

Además, Nicolás Montero bromeó diciendo que “menos mal no lo tengo que decidir yo, sino los directores”, al referirse al regreso de Luis Fernando Hoyos.

¿Quién es la revelación de MasterChef Celebrity Colombia para Nicolás Montero?

En la misma dinámica, también reveló quién considera que es el actor revelación de la temporada.

Artículos relacionados Karina García Isabella sorprende con curioso video luego de separación de su mamá con Altafulla

El exconcursante destacó a David Sanín, de quien aseguró que no solo se ha ganado el cariño del público por su buen sentido del humor, sino también por las habilidades que ha demostrado en la cocina.

En cuanto a los antagonistas de esta edición, Montero aseguró que no siente que existan grandes rivalidades dentro del grupo, ya que lo describió como un equipo alegre y solidario.

También habló de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, a quienes calificó como excelentes, cada uno con un estilo muy particular. Sobre Nicolás destacó su pasión por la cocina, de Jorge resaltó su amplio conocimiento y de Belén, sin duda, su paladar para identificar sabores especiales.

Y, por supuesto, también se refirió a las supuestas estrategias o al “libreto” que algunos aseguran existe dentro del programa. Al respecto, el actor afirmó que, si alguien lo hace, él no se dio cuenta.

Finalmente, calificó a Jorge Herrera como “el científico de la cocina”, tras su regreso a la competencia y el amor que demuestra por este arte de cocinar.