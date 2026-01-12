Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Yeison Jiménez habla por primera vez en video tras la muerte del artista: “fue un hombre bueno”

Thaliana, la hija de 7 años de Yeison Jiménez apareció en video por primera vez tras la muerte de su padre y conmovió con sus palabras.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hija de Yeison Jiménez aparece en video y conmueve
Hija de Yeison Jiménez habló por primera vez ante cámaras tras fallecimiento del cantante. (AFP/ Rodrigo Varela)

El sábado 10 de enero, el cantante Yeison Jiménez partió de este mundo sobre las 4:09 pm, luego de que fuera víctima de accidente aéreo, pues el artista viajaba hasta Antioquia para cumplir con uno de sus shows.

En la aeronave, iba el cantante junto a cinco integrantes de su equipo, quienes también eran sus amigos. De hecho, la banda musical de Jiménez ya estaba lista en Marinilla en espera del artista para su continuar con su jornada laboral.

¿Yeison Jiménez reveló que su hija presentaba su muerte?

Luego de conocerse que el artista falleció, empezaron a circular varios videos de algunas entrevistas que él había dado.

En muchas de ellas, el cantante confesó que, en tres ocasiones diferentes, él había soñado que se moría en un accidente aéreo, hecho que sacudió a los internautas, quienes dicen que él predijo su muerte.

De acuerdo con el relato de Yeison Jiménez, en uno de sus sueños logró salvarse, pero en el otro sí vivió el accidente 15 días antes del nacimiento de su hijo menor.

Por otro lado, en el podcast del creador de contenido, La Liendra, Yeison reveló que su hija, Thaliana de cinco años (en ese entonces) le hizo una impactante llamada.

Hija de Yeison Jiménez habló por primera vez ante cámaras tras fallecimiento del cantante
Hija de Yeison Jiménez aparece en video y conmueve tras la muerte del artista. (AFP/Eva María)

Con las palabras del cantante, la menor le preguntó a ella “¿qué haría sin él?”, pues destacó que su papá la trataba como una princesa. Yeison dijo que había llorado, pues la niña con tan corta edad le habló como si fuera grande.

Así mismo, reveló que él lloró tras la llamada, ya que ella había insistió en hablar con él y le insistió a su madre que lo llamara como si algo estuviera pasando.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez tras la muerte de su padre?

En horas de la tarde de este lunes 12 de enero, Lina Jiménez, la hermana de Yeison, habló por primera vez en cámara y les agradeció a los fanáticos por el amor que le ha dado a su familia tras el lamentable suceso.

Sale a la luz el primer mensaje en video de la hija de Yeison Jiménez
Hija de Yeison Jiménez rompe el silencio tras la partida del cantante. (AFP/Rodrigo Varela)

Sin embargo, también aclaró que no hay ni fecha ni hora para el velorio del cantante, porque, de hecho, Medicina Legal no les ha entregado el cuerpo, por eso no han podido organizar nada.

Por otro lado, Lina explicó que Sonia no ha publicado nada y que los perfiles que han aparecido son falsos.

Por último, en las historias de la hermana de Yeison Jiménez sale Thaliana, la misma que sintió que algo le podía pasar a su papá y consintió a su tía mientras hablaba, para luego decir: “mi papá era un hombre muy bueno”.

