Esperanza Gómez rompió el silencio y reveló si estuvo con Yeison Jiménez

Esperanza Gómez no titubeó al contar toda la verdad sobre su cercanía con Yeison Jiménez, revelando si pasó algo entre ellos.

Paula Orjuela Quevedo
Esperanza Gómez respondió si existió algo más que amistad con Yeison Jiménez
Esperanza Gómez reveló la verdad sobre su relación con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Tras la inesperada partida de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, los colombianos siguen conmocionados con todos los detalles que se ha sabido sobre su partida.

Luego de que se revelara cómo ocurrió el accidente en el que perdió la vida el cantante, en redes sociales han circulado varios recuerdos sobre sus presentaciones, entrevistas y revelaciones sobre su vida.

Así mismo, ha habido polémica porque han salido dos mujeres a revelar públicamente la supuesta cercanía que tenían con el artista y, de hecho, una salió a decir que fue inspiración de tres de sus canciones.

¿Quiénes han sido las mujeres que han sido vinculadas sentimentalmente con Yeison Jiménez?

Sin mencionar nombres, las dos mujeres no han sido tan directas al decir que tuvieron algo con Yeison Jiménez, sin embargo, cada una ha revelado información muy personal de su relación con el cantante.

Esperanza Gómez respondió si existió algo más que amistad con Yeison Jiménez
Esperanza Gómez reveló la verdad sobre su relación con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por un lado, una reveló un chat en donde se veía que presuntamente, Jiménez le escribía de manera coqueta y hasta le enviaba videos en donde había una dedicación muy romántica.

En cuanto a la otra mujer, a través de sus historias de Instagram, confesó que ella supuestamente había sido “la inspiración” de tres de sus canciones. Además, que se habían jurado amor por mucho tiempo y hasta se había prometido estar juntos.

Sea cierto o no, las dos mujeres recibieron olas de críticas, pues los internautas las señalaron por ser “descaradas e irrespetuosas” al ser imprudentes y ventilar eso en este momento tan difícil para su familia

¿Esperanza Gómez tuvo algo con Yeison Jiménez?

Otro caso que está dando de qué hablar sobre la vida personal de Yeison Jiménez es sobre su cercanía con Esperanza Gómez, pues al confirmarse su partida, la mujer, como muchas figuras públicas, revelaron los recuerdos con el cantante.

Sale a la luz la verdad sobre Esperanza Gómez y Yeison Jiménez
Esperanza Gómez respondió si existió algo más que amistad con Yeison Jiménez. (AFP/ Romain Maurice)

En el video posteado en su cuenta oficial de Instagram en donde se ve a Esperanza con Jiménez cantando una de sus canciones, la actriz recibió cientos de comentarios e incluso respondió la pregunta más repetida, ¿tuvo algo con Yeison?

Gómez contestó que no, que el cantante siempre fue muy respetuoso y solo tocó sus brazos, pero nunca hubo algo más allá de una relación amistosa.

