La petición que le hizo Martín Elías Jr a Yeison Jiménez en pleno concierto

Tras dos días de la partida de Yeison Jiménez, Colombia sigue conmocionada con esta noticia, pues ha sido difícil procesar la realidad en la que una vez más, se apagan los sueños de una persona joven y persistente como lo fue el artista.

La historia de vida del cantante es un ejemplo para muchos jóvenes en el país, pues él empezó trabajando desde los 13 años en Corabastos y poco a poco fue tocando puerta para convertirse en el gran cantante que fue.

¿Cuál fue uno de los deseos de Yeison Jiménez antes de fallecer?

A través de redes sociales, el hijo mayor de Martín Elías, quien está siguiendo los pasos de su padre de cantar vallenato, reveló una conversación que tuvo con Yeison Jiménez.

En la publicación, el joven sale sonriendo con el cantante, pero, además, comparte la petición que le hizo con mucha emoción.

En el chat, se lee que Yeison le pide a Martín algún objeto de Diomedes Díaz, ya que el también fallecido vallenatero era el ídolo del cantante de música popular.

Como respuesta, Díaz le pregunta que qué quiere y él le responde “lo que sea”; en la captura, se nota que a conversación fue de agosto del 2025.

¿Martín Elías también le hizo una petición a Yeison Jiménez?

Tras revelar el conmovedor recuerdo que tiene Martín Elías Jr con Yeison Jiménez, el joven se subió a una tarima en su concierto en Tausa, en donde también el hizo una petición al fallecido cantante.

“Cuando estés entrando al cielo, salúdame a mi papá”, fue el conmovedor pedido de parte de Martín para Jiménez.

El emotivo mensaje de Martín Elías Jr a Yeison Jiménez tras su partida. (Foto: Freepik)

En el clip subido a sus historias de Instagram, se ve conmocionado al joven, quien le canta al cielo, no solo a su padre, sino ahora, a su amigo Yeison, por eso en la misma canción, le cantó ese verso al fallecido.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en donde murió Yeison Jiménez?

El domingo 11, un día después del accidente en el que perdió la vida Yeison Jiménez, las autoridades revelaron parte de su investigación y concluyeron que la avioneta sí había volado desde 3 a 5 minutos.

Además, que la aeronave había rebotado y que, en el segundo impacto, se fracturó la parte trasera, lo que generó las llamas que la destrozaron por completo.