Aida Victora Merlano reveló los planes que tenía con Yeison Jiménez

Aida Victoria Merlano se dejó ver muy conmocionada tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, con quien tenía planes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La dolorosa confesión de Aida Victoria Merlano sobre Yeison Jiménez
Los planes que Aida Victoria Merlano tenía con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Colombia no supera el dolor tras la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien partió de este mundo el pasado sábado 10 de enero, tras un accidente aéreo.

El artista estaba en Paipa, Boyacá y desde allí debía volar hasta Medellín para poder llegar a Marinilla en donde ya estaban sus músicos listos para la siguiente presentación.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Yeison Jiménez?

En un principio existía una hipótesis y era que, al parecer, la aeronave no había podido despegar bien y no alcanzó a volar, por lo que perdió el control y chocó con el final de la pista.

De hecho, hubo un video simulador en donde se podría indicar cómo fue el accidente y en este se ve que la aeronave nunca despegó y se encendió en llamas inmediatamente al chocar.

Sin embargo, las autoridades no han parado de investigar el hecho y en la tarde del domingo, tras 24 horas de la partida del cantante, se concluyó que la avioneta sí voló por 3 o 5 minutos.

En el momento del choque, esta rebotó y en el segundo impacto, se generaron las llamas que consumieron la aeronave con sus ocupantes.

Los planes que Aida Victoria Merlano tenía con Yeison Jiménez y no se dieron
La dolorosa confesión de Aida Victoria Merlano sobre Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha vivido el país tras dos días de la partida de Yeison Jiménez?

La familia, amigos y conocidos de Yeison Jiménez han mostrado su más profundo dolor tras la partida del artista, e incluso, quienes no eran sus fans han sentido tanta nostalgia por lo sucedido, debido a que el artista era un joven de solo 34 años.

En el caso de su hermana, ella ha revelado que no resiste su tristeza, pues quisiera que todo sea un sueño.

Pipe Bueno, Jessi Uribe, Marcela Reyes y otras figuras públicas han dejado ver sus nostálgicos recuerdos con el cantante, mostrando que se les ha hecho difícil procesar su partida.

¿Cuáles eran los planes de Aida Victoria Merlano con Yeison Jiménez?

En sus historias de Instagram, Aida Victoria Merlano reveló otro recuerdo junto a Yeison Jiménez, pero, además, compartió un relato que entristeció a sus seguidores.

Aida Victoria Merlano habló del reencuentro que no logró con Yeison Jiménez
Aida Victoria Merlano conmovió al contar los planes que tenía con Yeison. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la creadora de contenido, ella llevaba semanas pensando en llamar a Yeison, pero por sus ocupaciones nunca lo hizo, pues su equipo la buscó para trabajar juntos.

Lo que escribió Aida es que “sentía mucha ilusión” volver a verlo, porque quería contarle muchas cosas.

“Me duele mucho no haber hecho esa llamada”, expresó la creadora, al mencionar que muchas veces se dijo a ella misma que cuando saliera de sus cosas, lo llamaría.

Por eso, reflexionó e invitó a sus seguidores a no quedarse con las ganas de hacer nada y que las cosas se hacen hoy.

