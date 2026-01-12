Tras su fallecimiento, se cumplió el mayor miedo de Yeison Jiménez: ¿cuál era?

El sábado 10 de enero, Colombia conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuando viajaría desde Boyacá, hasta Antioquia para cumplir otro de sus compromisos laborales.

Durante estos dos últimos días tras la partida del cantante, Colombia sigue conmocionada al no poder creer que un joven talento de 34 años tuvo que partir de este mundo.

¿Yeison Jiménesz presentía que iba a fallecer?

A los minutos de que la noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez se conociera, en redes sociales empezaron a circular videos de las entrevistas que dio el cantante y en varias de ellas, él confesó que se había soñado con su muerte.

Es tan impactante escuchar las palabras del artista, ya que él reveló que en tres ocasiones diferentes soñó que se accidentaba en un avión.

De hecho, en uno de los sueños él había vivido el accidente 15 días antes del nacimiento de su hijo menor y en otro de ellos, se salvaba por un acto prudente de su piloto.

Sin embargo, en la vida real no fue así, pues lamentablemente, esos sueños se cumplieron y él perdió la vida de una manera dolorosa e inesperada.

Se cumplió el miedo que más atormentaba a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿La hija de Yeison Jiménez presentía su muerte?

En otra entrevista que dio Yeison Jiménez en el podcast de La Liendra, el cantante confesó que un día, su esposa lo llamó porque su hija de cinco años se sentía intranquila.

De acuerda con el relato del artista, la niña le decía que “ella no podía quedarse sin él”, ya que la trataba como una princesa. Él dijo que le dio calma a la pequeña, pero que, al cortar la llamada, lloró porque le parecía raro el presentimiento de su hija.

¿Cuál era el mayor temor de Yeison Jiménez?

Hablando de sus hijos, Yeison Jiménez había confesado cuál era su mayor miedo.

El miedo que persiguió a Yeison Jiménez y terminó cumpliéndose. (AFP/ Romain Maurice)

A través de un clip que se ha viralizado en redes sociales, el artista responde a una duda de un fanático, quien le escribió en la cajita de preguntas ¿cuál era su mayor miedo?, como respuesta, dijo que era “no ver crecer a sus hijas”.

“Eso me produce mucho miedo”, dijo con nostalgia Yeison Jiménez.

En los comentarios del video, los usuarios entristecieron, pues no pueden creer que él haya tenido tantos presentimientos sobre su fallecimiento.