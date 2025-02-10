Cris Valencia reapareció en redes con sorpresivo mensaje: "Me tienen secuestrado"

El joven cantante Cris Valencia ha logrado hacerse un nombre en la farándula nacional en el último año, motivo por el su ausencia en plataformas digitales generó dudas y hasta preocupación en sus seguidores.

¿Qué le pasó al cantante Cris Valencia?

El joven artista llevaba más de dos semanas sin compartir contenido en sus redes sociales, algo que empezó a llamar la atención de sus seguidores.

Sin embargo, Cris Valencia no se había pronunciado y tampoco había anunciado que haría algún viaje o tendría una actividad que lo mantendría fuera de redes sociales.

El cantante reapareció en sus redes en la jornada del 2 de octubre y esto fue para explicar la razón de su ausencia, no obstante, su mensaje en principio preocupó a sus seguidores.

Cris Valencia reapareció en redes sociales y explicó el motivo de su ausencia. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el video y mensaje con el que reapareció en sus redes sociales?

Tras varios días de ausencia en plataformas digitales, Cris Valencia volvió a aparecer y lo hizo de una manera inesperada.

En una publicación compartida en sus historias, el influenciador expresó: “Me tienen secuestrado”, frase que inmediatamente generó incertidumbre y comentarios entre sus seguidores.

Les voy a decir la verdad esta tierra me tiene secuestrado y es literal.

El cantante en su video reveló que estaba 'secuestrado' en un lugar fuera de Medellín y al parecer estaba junto a su pareja, con quien cayó en cuenta los días que llevaba desaparecido.

Mor cuánto llevamos fuera, como 15 días, tengo que llegar a Medellín a hacer varias cosas, pero esta tierra me tiene dominado.

¿Cuál había sido la última publicación de Cris Valencia?

Hasta el momento, Cris Valencia no ha ampliado la información de por qué decidió tomarse un descanso de redes y tampoco el lugar en el que estaba, lo que mantiene la expectativa sobre su verdadero estado y el motivo detrás de su sorpresiva declaración.

Cabe resaltar que el influenciador había compartido su última publicación el pasado 16 de septiembre cuando dejó una fotografía en la que se mostró desde un estudio de grabación.

El cantante acompañó dicha publicación con una frase de inspiración y superación que provocó elogios de sus fanáticos.

El camino no está completamente labrado. Hay que agarrar la pala y excavar para encontrar la joya más preciosa.