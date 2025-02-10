Dani Duke presume cómo La Liendra la consiente en los días difíciles: "el mejor novio"

Dani Duke y La Liendra suelen mostrar a sus seguidores diferentes facetas de su vida en pareja, pero esta vez la creadora digital decidió compartir un instante cotidiano que muchos identificaron como un reflejo de amor verdadero, generando reacciones inmediatas por parte de sus fans.

¿Cuál fue el momento que presumió Dani Duke junto a La Liendra?

La influencer colombiana Dani Duke sorprendió a sus seguidores al compartir un momento de su vida en pareja, donde reveló cómo La Liendra la acompaña y la cuida cuando no se siente bien. En sus historias de Instagram, dejó ver un gesto que muchos catalogaron como un ejemplo de cariño y complicidad.

En el video, Dani expresó:

“A todas las mujeres les deseo un amor bonito, que les haga huevitos revueltos con arroz cuando tengan cólicos o estén enfermas”.

Además, Dani contó que su pareja le daría masajes en los pies y la espalda, y también la ayudaría a desmaquillarse. Mientras lo elogiaba como “el mejor novio”, La Liendra reaccionó con sorpresa y luego sonrió.

¿Cómo es la relación entre Dani Duke y La Liendra?

Desde que hicieron pública su relación en 2020, Dani Duke y La Liendra se han mantenido en el centro de la conversación digital en Colombia. Entre momentos de alegría y algunas controversias, han mostrado que su vínculo sigue siendo uno de los más seguidos por los internautas.

Uno de los aspectos que más han resaltado es la diferencia de edad, ya que Dani es mayor que La Liendra. Por su parte, el creador de contenido ha señalado que esto ha sido positivo, pues valora la madurez que ella aporta en temas de su carrera y relacionados con las finanzas.

Dani Duke y La Liendra presumen su relación. / (Foto del Canal RCN)

Con el paso del tiempo, la pareja no solo ha compartido momentos públicos, también ha tenido que enfrentar diversos rumores, los cuales han desmentido resaltando que su relación se basa en la confianza y el respeto.

En medio de estas situaciones, también han hablado de sus planes a futuro: Dani ha expresado su deseo de convertirse en madre y tener una niña, mientras que La Liendra sueña con casarse y celebrar una boda grande.

¿En qué proyectos están trabajando Dani Duke y La Liendra?

Aunque La Liendra se ha tomado algunas pausas en redes sociales, su pareja ha explicado que estos descansos son parte de un proceso creativo y no un retiro definitivo. Su objetivo es regresar con contenido de calidad, pues reconoce la exigencia que implica mantener la atención del público.

En paralelo, ambos han desarrollado proyectos fuera de las plataformas digitales. Dani Duke se ha consolidado como maquilladora y empresaria, posicionándose como una figura destacada en la industria de la belleza. La Liendra, por su parte, explora nuevas oportunidades de negocio y ha participado en formatos televisivos como La Casa de los Famosos Colombia.

Dani Duke y La Liendra continúan trabajando en su carrera profesional. / (Foto del Canal RCN)

Pese a los constantes comentarios del público, la pareja continúa mostrando una relación sólida, enfocada en sus proyectos personales y en las metas que han trazado juntos para el futuro.