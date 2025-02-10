Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dani Duke presume cómo La Liendra la consiente en los días difíciles: "el mejor novio"

Dani Duke compartió en Instagram cómo La Liendra la cuida y la consiente durante los días en los que no se siente bien.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Dani Duke presume cómo La Liendra la consiente
Dani Duke compartió en Instagram cómo La Liendra la cuida. / (Foto de AFP)

Dani Duke y La Liendra suelen mostrar a sus seguidores diferentes facetas de su vida en pareja, pero esta vez la creadora digital decidió compartir un instante cotidiano que muchos identificaron como un reflejo de amor verdadero, generando reacciones inmediatas por parte de sus fans.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el momento que presumió Dani Duke junto a La Liendra?

La influencer colombiana Dani Duke sorprendió a sus seguidores al compartir un momento de su vida en pareja, donde reveló cómo La Liendra la acompaña y la cuida cuando no se siente bien. En sus historias de Instagram, dejó ver un gesto que muchos catalogaron como un ejemplo de cariño y complicidad.

En el video, Dani expresó:

“A todas las mujeres les deseo un amor bonito, que les haga huevitos revueltos con arroz cuando tengan cólicos o estén enfermas”.

Además, Dani contó que su pareja le daría masajes en los pies y la espalda, y también la ayudaría a desmaquillarse. Mientras lo elogiaba como “el mejor novio”, La Liendra reaccionó con sorpresa y luego sonrió.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación entre Dani Duke y La Liendra?

Desde que hicieron pública su relación en 2020, Dani Duke y La Liendra se han mantenido en el centro de la conversación digital en Colombia. Entre momentos de alegría y algunas controversias, han mostrado que su vínculo sigue siendo uno de los más seguidos por los internautas.

Uno de los aspectos que más han resaltado es la diferencia de edad, ya que Dani es mayor que La Liendra. Por su parte, el creador de contenido ha señalado que esto ha sido positivo, pues valora la madurez que ella aporta en temas de su carrera y relacionados con las finanzas.

¿Cómo es la relación entre Dani Duke y La Liendra?
Dani Duke y La Liendra presumen su relación. / (Foto del Canal RCN)

Con el paso del tiempo, la pareja no solo ha compartido momentos públicos, también ha tenido que enfrentar diversos rumores, los cuales han desmentido resaltando que su relación se basa en la confianza y el respeto.

En medio de estas situaciones, también han hablado de sus planes a futuro: Dani ha expresado su deseo de convertirse en madre y tener una niña, mientras que La Liendra sueña con casarse y celebrar una boda grande.

Artículos relacionados

¿En qué proyectos están trabajando Dani Duke y La Liendra?

Aunque La Liendra se ha tomado algunas pausas en redes sociales, su pareja ha explicado que estos descansos son parte de un proceso creativo y no un retiro definitivo. Su objetivo es regresar con contenido de calidad, pues reconoce la exigencia que implica mantener la atención del público.

En paralelo, ambos han desarrollado proyectos fuera de las plataformas digitales. Dani Duke se ha consolidado como maquilladora y empresaria, posicionándose como una figura destacada en la industria de la belleza. La Liendra, por su parte, explora nuevas oportunidades de negocio y ha participado en formatos televisivos como La Casa de los Famosos Colombia.

¿En qué proyectos están trabajando Dani Duke y La Liendra?
Dani Duke y La Liendra continúan trabajando en su carrera profesional. / (Foto del Canal RCN)

Pese a los constantes comentarios del público, la pareja continúa mostrando una relación sólida, enfocada en sus proyectos personales y en las metas que han trazado juntos para el futuro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayana Angulo se pronunció tras la lucha de estereotipos en Miss Universe Colombioa. Talento nacional

Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

Dayana Angulo rompió el silencio tras los desafíos en Miss Universe Colombia y la lucha contra los estereotipos que enfrentó.

Salomón Bustamante en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante estalló contra el 'hate' que recibe en medio de rumores de ruptura

El presentador Salomón Bustamante, expuso en su cuenta de Instagram los comentarios ofensivos que recibe por parte de los internautas.

Yana Karpova niega alguna relación entre Marlon y Melissa Gate. Marlon Solórzano

Yana Karpova defiende a Marlon y desmiente rumores con Melissa Gate: “Nunca se vieron"

La influenciadora Yana Karpova asegura que Marlon jamás tuvo actitudes indebidas con Melissa Gate ni dentro ni fuera del reality.

Lo más superlike

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Nicolás Montero Talento nacional

¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne Talento internacional

One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?