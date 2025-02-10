Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió accidente a bordo de un caballo

El comediante Camilo Díaz mejor conocido como "Cul*tauro" genera preocupación en sus seguidores luego de mostrar en video la aparatosa caída que sufrió cuando montaba caballo.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Cómo fue la caída de Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia de un caballo?

El exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia compartió el video de la fuerte caída que sufrió en medio de una grabación de su pódcast "Por la ventana".

Camilo Díaz vivió momentos de angustia cuando estaba a bordo de un caballo en medio de una actividad en su programa. El incidente ocurrió cuando aparentemente el animal perdió el control y salió a correr sin control.

En medio de la inesperada reacción del animal, Camilo Díaz se cayó de manera aparatosa sufriendo graves heridas y raspaduras.

Camilo Díaz sufrió fuerte caída de caballo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿Cómo quedó Camilo Díaz tras la fuerte caída de un caballo?

El influenciador mostró en su video la fuerte caída que sufrió la cual generó preocupación entre quienes lo acompañaban, sobre todo por la reciente cirugía que le habían hecho al comediante en una de sus piernas.

Camilo Díaz mostró en su video que sufrió fuertes heridas en su rostro, en especial en su frente en donde le quedó una gran raspadura, asimismo, en uno de sus brazos.

El comediante se tomó con humor la situación pese a la gran preocupación de las personas que lo acompañaban y decidió continuar con la grabación y hasta se arriesgó a volver a montar en el caballo.

Tras este primer video, el influenciador rompió el silencio en la jornada del 2 de octubre para reverla cómo se encontraba de salud y de sus heridas tras la caída.

Si no me vuelvo a subir al caballo; el miedo gana terreno, y de eso ya me cansé. Gracias a los que escriben preocupados o para regañar, la vida los bendiga siempre.

Artículos relacionados Sebastián Martínez Sebastián Martínez genera preocupación al revelar situación que vive en México

¿Qué dijo Camilo Díaz tras su caída de un caballo?

El exconcursante de La casa de los famosos Colombia contó en su publicación se recupera satisfactoriamente y ya envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores en redes sociales.

“Haré reír a millones de personas, y mi papá no podrá ver eso, haré reír a millones…pero ya no lo puedo hacer reír a él”. Viéndolo así, tirarse de un caballo es un juego de niños.

Camilo Díaz recopiló varias imágenes y videos de lo que fue su caída del caballo, las marcas que le quedaron y cómo luce actualmente.

El influenciador aseguró que se sentía tranquilo tras lo sucedido y que esto solo era una prueba más de la vida. Además, dejó ver que recibió varias críticas por haberse montado tras su cirugía.