Salomón Bustamante estalló contra el 'hate' que recibe en medio de rumores de ruptura

Salomón Bustamante,quien hace pocas semanas estuvo en el centro de la conversación por cuenta de los rumores que empezaron a circular sobre su supuesta ruptura con Laura de León,nuevamente dio de qué hablar tras estallar contra los frecuentes comentarios de 0dio que recibe en redes sociales.

¿Por qué Salomón Bustamante estalló recientemente en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el presentador ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, apareció y esta vez no para entretener con su habitual contenido, sino para enviar un contundente mensaje a quienes se ocultan detrás de una pantalla para “destilar 0dio”.

“Llegó el momento de hablar de eso que tanto anda por redes sociales, de esos comentarios que me llegan cada vez que subo, un video una foto”, fueron las palabras con las que Bustamante inició el video que rápidamente alcanzó más de 20 ‘corazones’.

Según lo comentó, algunos de los mensajes que recibe están relacionados con su apariencia, con su orientación, y hasta de su relación con la actriz.

“Cuidado con la rodilla anciano, ‘bajitico en sal’, hora de salir del clos3t, amigo está un poco deteriorado qué te pasó, te dejaron por bueno para nada, que bueno que Laura abrió los ojos y te dejó”, son algunos de los comentarios que expuso Salomón en la grabación.

Salomón Bustamante no se quedó callado y estalló contra comentarios negativos.

¿Qué dijo Salomón sobre los constantes 4taques que recibe en redes sociales?

A raíz de la ola de reacciones negativas que en ocasiones desatan sus publicaciones, el cartagenero quiso aprovechar este videoclip para hacer un llamado de atención a quienes están ensañados con criticar y dar sus opiniones negativas contra las personas, pues aseguró que este tipo de acciones han llevado a que muchos ya no estén con nosotros.

“Por culpa de ustedes hay personas que dejan de cumplir sus sueños, hay personas que se pagan o dejan de hacer muchas cosas por un mal comentario”, insistió.

Pese a la gravedad que esto puede llegar a provocar en algunas personas, Salomón mencionó que, en su caso, esto no le afecta en lo absoluto, pues a lo largo de los años ha ido creando un caparazón.